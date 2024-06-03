Atatürk'ün tavsiyesiyle öğretmen olmuştu: Sabiha öğretmen 108 yaşında hayatını kaybetti
Sabiha öğretmen, Atatürk'ün 1923'te yaptığı Konya ziyaretinde tanışmıştı Büyük Önder'in "Okuyup öğretmen ol" tavsiyesine uyarak öğretmen olan Sabiha Özar, 108 yaşında İzmir'de hayata gözlerini kapadı.
Sabiha öğretmenin Oğlu Ersun Özar, annesinin ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirdi ve oğlu olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.
CUMHURİYETİN İRFAN ORDUSUNUN NEFERİ
Özar, annesinin "doğum da ölüm de hayatın gerçekleri, bu iki gerçek arasında nasıl yaşadığın, neler yaptığın önemli" felsefesini benimsediğini belirterek, "Annem bu felsefe çerçevesinde yaşadı. Devlet adamları, sanatçılar yetiştirdi. Atatürk anneme 'İleride seni öğretmen olarak görmek istiyorum.' şeklinde talimat vermiş.
Annem de hayatı boyunca onun mücadelesini verdi. Öğretmenliği benimsedi. Hayatı boyunca Atatürkçü bir öğretmen olmaya çalıştı. Cumhuriyetin irfan ordusunun bir neferi olarak çalıştı." diye konuştu.
Konya'da dünyaya gelen, Bursa Öğretmen Okulundan mezun olarak öğretmenliğe adım atan Özar, Anadolu'nun farklı illerinde genç nesilleri yetiştirmek için 42 yıl çalıştıktan sonra emekli olmuştu.