Atatürk'ün tavsiyesiyle öğretmen olmuştu: Sabiha öğretmen 108 yaşında hayatını kaybetti

Sabiha öğretmen, Atatürk'ün 1923'te yaptığı Konya ziyaretinde tanışmıştı Büyük Önder'in "Okuyup öğretmen ol" tavsiyesine uyarak öğretmen olan Sabiha Özar, 108 yaşında İzmir'de hayata gözlerini kapadı.

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Editör: Yağmur Biçen
Atatürk'ün tavsiyesiyle öğretmen olmuştu: Sabiha öğretmen 108 yaşında hayatını kaybetti - Resim: 1

Sabiha öğretmenin Oğlu Ersun Özar, annesinin ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirdi ve oğlu olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

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Atatürk'ün tavsiyesiyle öğretmen olmuştu: Sabiha öğretmen 108 yaşında hayatını kaybetti - Resim: 2

CUMHURİYETİN İRFAN ORDUSUNUN NEFERİ

Özar, annesinin "doğum da ölüm de hayatın gerçekleri, bu iki gerçek arasında nasıl yaşadığın, neler yaptığın önemli" felsefesini benimsediğini belirterek, "Annem bu felsefe çerçevesinde yaşadı. Devlet adamları, sanatçılar yetiştirdi. Atatürk anneme 'İleride seni öğretmen olarak görmek istiyorum.' şeklinde talimat vermiş. 

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Atatürk'ün tavsiyesiyle öğretmen olmuştu: Sabiha öğretmen 108 yaşında hayatını kaybetti - Resim: 3

Annem de hayatı boyunca onun mücadelesini verdi. Öğretmenliği benimsedi. Hayatı boyunca Atatürkçü bir öğretmen olmaya çalıştı. Cumhuriyetin irfan ordusunun bir neferi olarak çalıştı." diye konuştu.

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Atatürk'ün tavsiyesiyle öğretmen olmuştu: Sabiha öğretmen 108 yaşında hayatını kaybetti - Resim: 4

Konya'da dünyaya gelen, Bursa Öğretmen Okulundan mezun olarak öğretmenliğe adım atan Özar, Anadolu'nun farklı illerinde genç nesilleri yetiştirmek için 42 yıl çalıştıktan sonra emekli olmuştu.

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