Atatürk'ün tavsiyesiyle öğretmen olmuştu: Sabiha öğretmen 108 yaşında hayatını kaybetti

CUMHURİYETİN İRFAN ORDUSUNUN NEFERİ

Özar, annesinin "doğum da ölüm de hayatın gerçekleri, bu iki gerçek arasında nasıl yaşadığın, neler yaptığın önemli" felsefesini benimsediğini belirterek, "Annem bu felsefe çerçevesinde yaşadı. Devlet adamları, sanatçılar yetiştirdi. Atatürk anneme 'İleride seni öğretmen olarak görmek istiyorum.' şeklinde talimat vermiş.