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Atay'dan AKP, İYİ Parti, BBP, erken seçim, Saadet Partisi ve Abdullah Gül açıklaması

Aydınlık Gazetesi Ankara Haber Müdürü Erdem Atay, Ulusal Kanal'da katıldığı canlı yayında önemli bilgiler verdi. Atay, "AKP ve İYİ Parti arasında görüşme olabilir. BBP'nin ittifaka katılması, AKP içinde tartışmalara neden oluyor. Ekimde erken yerel seçim yapılabilir. Saadet Partisi, Abdullah Gül'ü aday gösterebilir" dedi

Aydınlık Gazetesi Ankara Haber Müdürü Erdem Atay, Ulusal Kanal'da Umut Tezerer'in sunduğu Gün Ortası programının konuğu oldu.

Programda seçim ittifakı tartışmaları konuşuldu.

Atay, AKP ve İYİ Parti arasında görüşme olabileceğini kaydetti.

Erdem Atay, "BBP'nin ittifaka katılması, AKP içinde tartışmalara neden oluyor" dedi.

ERKEN SEÇİM

Aydınlık Ankara Haber Müdürü Atay, ekim ayında erken yerel seçim yapılabileceğini söyledi.

ABDULLAH GÜL

Erdem Atay, Saadet Partisi'nin, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü aday gösterebileceğini sözlerine ekledi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #abdullah gül #saadet partisi #erken seçim #bbp #İyi Parti #AKP
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