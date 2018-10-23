TSK'nın vuruş kabiliyetinin sergilendiği "Ateş Serbest-2018 tatbikatı" tamamlandı. Fırtına obüsleri, Atak helikopterleri, milli piyade tüfeği gibi milli silahların kullanıldığı tatbikat gerçeği aratmadı. Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez de tatbikatı izledi.

Hedefler tam isabetle vuruldu. Milli silahların, helikopterlerlerin, tankların atışları nefes kesti.



TSK'nın Ateş Serbest-2018 tatbikatı başarıyla sona erdi. Milli imkanlarla üretilen Fırtına obüsleri, Korkut hava savunma sistemleri, Atak helikopterleri, milli piyade tüfeğinin de bulunduğu harp araç ve gereçleriyle hedefler imha edildi.



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı da tatbikatı izledi. Venezuela Savunma Bakanı Viladimir Padrino Lopez de izleyenler arasındaydı.



"Ateşin Gücü" sloganıyla gerçekleştirilen ve şehitler ile gazilere ithaf edilen faaliyet, piyadelerin atışlarıyla başladı. Atışlarda yerli üretim milli piyade tüfekleri kullanıldı.



Sonrasında tank ile zırhlı personel taşıyıcı üzerine yerleştirilen silahlardan atışlar yapıldı.



"Dünyanın en iyi kundağı motorlu obüsü" olarak nitelendirilen yerli üretim Fırtına obüsleri de faaliyette görev aldı. 40 kilometre mesafeye kadar atış yapabilen obüslerin atışlarında hedefler tam isabetle vuruldu.



Faaliyet kapsamında taarruz helikopterleri de atışlarını yaptı. Yerli üretim "mızrak" ve "cirit" roketleri de Ataklar tarafından kullanıldı.



Tatbikat, hedeflerin imhasının ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması ve başarılı personelin ödüllendirilmesiyle sona erdi.