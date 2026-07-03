Ateşkes delindi! İsrail Lübnan'da hastane çevresini bombaladı

Sınır hattından dumanlar yükselirken, Lübnan Sağlık Bakanlığı çatışmaların başından bu yana yaşanan sivil ve askeri kayıplara ilişkin bilançoyu güncelledi.

Resmi verilere göre, saldırıların tırmandığı dönemden bu yana Lübnan genelindeki can kaybı korkutucu bir eşiği daha geride bıraktı.

HASTANE ÇEVRESİ VE YERLEŞİM YERLERİ HEDEF ALINDI

Lübnan resmi haber ajansı NNA ve yerel basından aktarılan bilgilere göre, İsrail hava kuvvetleri ve insansız hava araçları Nebatiye bölgesindeki stratejik ve sivil noktaları ablukaya aldı. Düzenlenen bombardımanların detayları şu şekildedir:

Beraşit Beldesi Vuruldu: İsrail ordusu, Nebatiye'ye bağlı Bint Cubeyl ilçesinin Beraşit beldesini doğrudan hava saldırısıyla hedef aldı. Bölgede ciddi maddi hasar meydana geldi.

Çevre Koridorları Bombalandı: Yine Bint Cubeyl ilçesine bağlı olan Kunin ve Tayri beldelerinin çevresindeki açık araziler ve stratejik geçiş yolları ağır bombardımana tutuldu.

Hastane Yakınına İHA Darbesi: İsrail'e ait bir silahlı insansız hava aracı (SİHA), Yukarı Nebatiye beldesinde faaliyet gösteren Gandur Hastanesi çevresine peş peşe 2 ayrı hava saldırısı düzenledi. Sağlık altyapısının çok yakınına düşen mühimmatlar bölgede büyük paniğe neden oldu.

ACI BİLANÇO: CAN KAYBI 4 BİN 298'E ÇIKTI

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun yoğun hava operasyonlarını başlattığı 2 Mart tarihinden itibaren günümüze kadar uzanan süreçteki resmi ölü ve yaralı bilançosunu kamuoyuyla paylaştı. Ateşkes ihlalleriyle birlikte can kaybı tablosu her geçen gün ağırlaşıyor:

Hayatını Kaybedenler: 4 bin 298 kişi Yaralananlar: 12 bin 196 kişi

Bakanlık raporlarında; yaşamını yitirenlerin çok büyük bir bölümünü kadınlar, çocuklar ve görev başındaki sağlık çalışanlarının oluşturduğuna, altyapının çökmesi nedeniyle arama-kurtarma ve tedavi süreçlerinin büyük güçlüklerle yürütüldüğüne bir kez daha dikkat çekildi.