Paris'te gerçekleşecek I. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 100. Yıl kutlamalarında ülke liderleri bir araya geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump, Putin ve diğer liderler anma etkinliklerinin yanı sıra ikili görüşmelerde de bulunucak.

20 milyon kişinin hayatını kaybettiği I. Dünya Savaşı'nı bitiren ateşkes anlaşmasının imzalandığı 11 Kasım 1918 günü, Avrupa'da "Ateşkes Günü" olarak kutlanıyor.



Fransa Cumhurbaşkanı Macron Ateşkes Günü'nün 100. yılı olması sebebiyle 1 hafta sürecek Fransa turuna çıkmıştı.



Ateşkes Günü Haftası'nın en önemli etkinliği ise 11 Kasım'da Paris'teki liderler buluşması olacak. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un ev sahipliği yapacağı Paris'teki etkinliklere Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin, Almanya Başbakanı Merkel, ABD Başkanı Trump ve İngiltere Başbakan'ı May'in de aralarında bulunduğu 80'den fazla ülkenin lideri katılıyor.



Pazar günü Champs Elysees (Şanzelize) Caddesi'nde bulunan Zafer Takı ve Meçhul Asker Anıtı'nda anma töreni düzenlenecek.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ve diğer bazı liderlerin ikili görüşmeler ve diğer programları için Paris'e bugün gittiler.



Macron'un Avrupa Birliği Ordusu çıkışını ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından "çok aşağılayıcı" olarak nitelendirmişti. İki lider Paris'te yapakları görüşme öncesi basın açıklamasında bulundu. Avrupa Ordusu polemiğinin devlet liderlerinin tavırlarına da yansıdığı gözlerden kaçmadı. Macron, Trump ile görüşmesi öncesinde "ABD'ye bağımlı olmayan, egemen bir Avrupa Birliği ordusu" önerisinin arkasında durdu.



Liderler ilk kez yapılacak Paris Barış Forumuna da katılacak. Ayrıca devlet başkanlarının ikili görüşmeler yapılacağı da kaydedildi.



Paris'teki anma törenlerine katılması beklenen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Rusya Devlet Başkanı Vladamir Putin'in yapacağı görüşmenin iptal olduğu bildirildi.



Fransa Ermeni Dernekleri Koordinasyon Konseyi ise Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Türkiye'nin Ateşkes Günü'ne davet edilmemesini istedi. Fransa'daki Türk dernekleri ise Türkiye karşıtı kampanyaya karşı açıklama yaparak ortak tepki gösterdi.



ulusal.com.tr