Dünya liderleri 1'nci Dünya Savaşını biteren ateşkes anlaşmasının 100. yılında Paris'te bir araya gelecek. 10-11 Kasım tarihlerinde Macron'un ev sahipliğinde gerçekleşecek tören liderler zirvesi formatında yapılacak.

20 milyon kişinin hayatını kaybettiği I. Dünya Savaşı'nı bitiren ateşkes anlaşmasının imzalandığı 11 Kasım 1918 günü, Avrupa'da "Ateşkes Günü" olarak kutlanıyor.



Ateşkes anlaşması İtilaf Devletleri ile Almanya arasında 100 yıl önce 11 Kasım'da Fransa'daki Compiègne (Kompeyn) Ormanı'nda bir demiryolu vagonunda imzalanmıştı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron Ateşkes Günü'nün 100. yılı olması sebebiyle 1 hafta sürecek Fransa turuna çıktı.



Ateşkes Günü Haftası'nın en önemli etkinliği ise 10-11 Kasım'da Paris'teki liderler buluşması olacak. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un ev sahipliği yapacağı Paris'teki etkinliklere Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin, Almanya Başbakanı Merkel, ABD Başkanı Trump ve İngiltere Başbakan'ı May'in de aralarında bulunduğu 80'den fazla ülkenin lideri katılacak.



Liderler ilk kez yapılacak Paris Barış Forumuna da katılacak.



Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Fransa turuna, Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ile birlikte katıldığı barış konseriyle başlamıştı.



ulusal.com.tr