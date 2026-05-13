Ateşkes kağıt üstünde kaldı! İsrail savaş uçakları Lübnan’ın güneyini yeniden vuruyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın girişimleriyle uzatılan ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyini savaş uçakları ve İHA’larla yeniden vurmaya başladı. Ateşkesin pamuk ipliğine bağlı olduğu bölgede, Sur kenti ve çevresinden dumanlar yükseliyor.

Yağmur Biçen Kaplan
Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan’da yürürlüğe giren ve geçtiğimiz günlerde 3 hafta daha uzatıldığı açıklanan geçici ateşkese rağmen İsrail ordusu, Hizbullah hedeflerini vurduğunu duyurdu. Lübnan resmi ajansı NNA’nın geçtiği bilgilere göre, saldırıların odak noktası Sur şehri ve güneydeki stratejik beldeler oldu.

Vurulan Bölgeler:

Sur (Burç Şemali): İsrail savaş uçakları bölgeye iki ayrı hava saldırısı düzenledi.
Ciyye Otoyolu: Beyrut’un güneyinde birer saat arayla iki ayrı araç İHA’larla hedef alındı. Alev alan araçlardaki can kaybı durumu henüz netleşmedi.
Diğer Hedefler: Mecdel Zun, Yanuh, Beraşit ve Şakra beldeleri de hava bombardımanından nasibini aldı.

İNSANİ BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

2 Mart’ta başlayan yoğun saldırılar ve ardından gelen kısmi işgal süreci, Lübnan’da büyük bir insani krize yol açmış durumda. Lübnan hükümetinin verilerine göre:

Can Kaybı: Mart başından bu yana saldırılarda 2 bin 880’den fazla kişi hayatını kaybetti.
Göç Dalgası: Ülke içinde yerinden edilenlerin sayısı 1 milyonu aşmış durumda.

ATEŞKES Mİ, TAYİN EDİLMİŞ SAVAŞ MI?

Kağıt üzerinde devam eden ateşkes, sahada karşılıklı ihlallerle deliniyor. İsrail ordusu "önleyici vuruş" ve "Hizbullah hedefleri" gerekçesiyle güneydeki ev yıkımlarına ve saldırılarına devam ederken; Hizbullah da ateşkesin ihlal edildiğini savunarak İsrail birliklerini hedef alan misilleme saldırıları düzenliyor. Trump yönetiminin "uzatıldı" dediği ateşkesin, bu yoğun saldırılar altında ne kadar süreceği ise belirsizliğini koruyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

