Ateşkes sadece kağıt üstünde! İsrail Lübnan'da sağlık merkezini vurdu

İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracının (İHA), yürürlükteki ateşkese rağmen Lübnan’ın güneyinde bir sağlık noktasını hedef aldığı bildirild

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu 17 Nisan'da başlayan ve ABD Başkanı Donald Trump’ın onayıyla uzatılan ateşkes sürecini ihlal etmeye devam ediyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı verileri, krizin derinliğini gözler önüne seriyor:

2 Mart'tan bu yana: Sağlık merkezlerine ve ambulanslara yönelik 137 saldırı düzenlendi.
Can Kaybı: Bu saldırılarda toplam 106 sağlık çalışanı hayatını kaybetti.

BÖLGEDEKİ GENEL DURUM VE İNSANİ BİLANÇO

İsrail’in 2 Mart’ta başlattığı yoğun hava saldırıları ve kara işgali, Lübnan’da büyük bir yıkıma yol açtı. Hükümet verilerine göre yerinden edilenlerin sayısı 1 milyonu aşarken, saldırılarda yaklaşık 2 bin 800 kişi yaşamını yitirdi. ABD Başkanı Trump, 24 Nisan'da geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu; ancak sahada ev yıkımları ve karşılıklı çatışmaların sürdüğü bildiriliyor. Hizbullah ise ateşkes ihlallerini gerekçe göstererek İsrail birliklerini hedef almaya devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

israil lübnan
