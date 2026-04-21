Ateşkes süresinin dolmasına saatler kala İran’dan net mesaj: "Tehdit gölgesinde müzakereleri kabul etmiyoruz"

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapılması planlanan müzakerelerin ikinci turuna İran'ın katılıp katılmayacağı tartışılırken, Tahran'dan ABD'ye yönelik yeni bir açıklama yapıldı. Ateşkes süresinin dolmasına kısa bir süre kala konuşan İran Müzakere Heyeti Başkanı ve Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Washington yönetiminin tutumunu eleştirdi.

"MÜZAKERE MASASINI TESLİMİYET MASASINA DÖNÜŞTÜRMEK İSTİYOR"

İranlı yetkili, ABD'nin uyguladığı politikalara ve Trump'a tepki göstererek şu ifadeleri kullandı: "Trump, abluka uygulayarak ve ateşkesi ihlal ederek, kendi hayalinde bu müzakere masasını bir teslimiyet masasına dönüştürmek veya yeniden savaş kışkırtıcılığını meşrulaştırmak istiyor."

"TEHDİT GÖLGESİNDE MÜZAKERELERİ KABUL ETMİYORUZ"

ABD'nin yaptırımları ve devam eden deniz ablukası sürerken masaya oturmaya sıcak bakmadıklarının altını çizen Kalibaf, askeri hazırlıklara da dikkat çekti. Kalibaf açıklamasını, "Tehdit gölgesinde müzakereleri kabul etmiyoruz ve son iki hafta boyunca savaş alanında yeni kartları açmak için hazırlandık" sözleriyle tamamladı.