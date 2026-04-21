Ateşkes süresinin dolmasına saatler kala İran’dan net mesaj: "Tehdit gölgesinde müzakereleri kabul etmiyoruz"

Ateşkesin bitmesine saatler kala İran Müzakere Heyeti Başkanı Kalibaf'tan ABD'ye tepki geldi. Abluka ile ateşkesin ihlal edildiğini belirten Kalibaf, tehdit gölgesinde müzakereyi kabul etmediklerini ve sahada yeni adımlara hazır olduklarını duyurdu.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapılması  planlanan müzakerelerin ikinci turuna İran'ın katılıp katılmayacağı tartışılırken, Tahran'dan ABD'ye yönelik yeni bir açıklama yapıldı. Ateşkes süresinin dolmasına kısa bir süre kala konuşan İran Müzakere Heyeti Başkanı ve Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Washington yönetiminin tutumunu eleştirdi.

"MÜZAKERE MASASINI TESLİMİYET MASASINA DÖNÜŞTÜRMEK İSTİYOR"

İranlı yetkili, ABD'nin uyguladığı politikalara ve Trump'a tepki göstererek şu ifadeleri kullandı: "Trump, abluka uygulayarak ve ateşkesi ihlal ederek, kendi hayalinde bu müzakere masasını bir teslimiyet masasına dönüştürmek veya yeniden savaş kışkırtıcılığını meşrulaştırmak istiyor."

"TEHDİT GÖLGESİNDE MÜZAKERELERİ KABUL ETMİYORUZ"

ABD'nin yaptırımları ve devam eden deniz ablukası sürerken masaya oturmaya sıcak bakmadıklarının altını çizen Kalibaf, askeri hazırlıklara da dikkat çekti. Kalibaf açıklamasını, "Tehdit gölgesinde müzakereleri kabul etmiyoruz ve son iki hafta boyunca savaş alanında yeni kartları açmak için hazırlandık" sözleriyle tamamladı.

İngiltere, Kuran’ı yakan ABD’li siyasetçinin ülkeye girişini iptal ettiİngiltere, Kuran’ı yakan ABD’li siyasetçinin ülkeye girişini iptal ettiGündem
12. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler? 12. Yargı Paketi'nde af var mı?12. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler? 12. Yargı Paketi'nde af var mı?Gündem
Günün Manşetleri
Seferberlik Hedefe Ulaştı
"Tehdit gölgesinde müzakereleri kabul etmiyoruz"
14 hakim ve savcının görev yeri değişti
"CHP kurultayı iptal edilirse Kılıçdaroğlu makama döner"
Gülistan Doku soruşturmasında Umut Alaş için kırmızı bülten talebi
Okul saldırıları sonrası sosyal medya operasyonu
İstanbul'a sağanak ve soğuk hava geliyor
Kendilerini MİT'çi diye tanıtıp 100 milyonluk vurgun yaptılar!
Ankara'da boya fabrikasında yangın
Uşak Belediyesi soruşturmasında ikinci dalga
Çok Okunanlar
İngiltere, Kuran’ı yakan ABD’li siyasetçinin ülkeye girişini iptal etti İngiltere, Kuran’ı yakan ABD’li siyasetçinin ülkeye girişini iptal etti
"Tehdit gölgesinde müzakereleri kabul etmiyoruz" "Tehdit gölgesinde müzakereleri kabul etmiyoruz"
12. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler? 12. Yargı Paketi'nde af var mı? 12. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler? 12. Yargı Paketi'nde af var mı?
AUZEF bahar dönemi vize sınavları ne zaman yapılacak? AUZEF bahar dönemi vize sınavları ne zaman yapılacak?
2026 emekli promosyon tutarları güncellendi: Hangi banka ne kadar veriyor? 2026 emekli promosyon tutarları güncellendi: Hangi banka ne kadar veriyor?