"Ateşkesin alternatifi, savaşa geri dönmek ve kimse bunu yaşamak istemiyor"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar merkezli Al Jazeera kanalına verdiği mülakatta gündemin sıcak başlıklarını değerlendirdi. Özellikle ABD ve İran arasındaki müzakere sürecine odaklanan Fidan, mevcut durumun hassasiyetine dikkat çekti.

"ATEŞKESİN ALTERNATİFİ, SAVAŞA GERİ DÖNMEK"

Bakan Fidan, iki ülke arasındaki görüşmelerde en acil önceliğin ateşkesin sürdürülmesi olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Ateşkesin alternatifi, savaşa geri dönmek ve kimse bu senaryoyu tekrar yaşamak istemiyor. Çünkü şu anda tüm dünya ekonomisi ve enerji güvenliği, bu savaş nedeniyle zarar görüyor"

Müzakere sürecinin doğası gereği inişli çıkışlı ilerlediğini kaydeden Fidan, taraflar arasındaki son anlaşmazlıkların bu sürecin doğal bir parçası olduğunu ve görüşmelerin devam edeceğini vurguladı.

MÜZAKERELERDE "YARATICI FİKİR" ARAYIŞI

ABD'nin İran'dan gelen teklifi reddetmesine rağmen kapıların tamamen kapanmadığına işaret eden Fidan, "yeni ve kabul edilebilir" ifadelerin her zaman bulunabileceğini belirtti. Müzakerelerin tıkandığı anlarda dışarıdan güvenilir ortaklara ihtiyaç duyulduğunu anlatan Bakan Fidan, bu noktada Türkiye'nin bölge ülkeleriyle birlikte üstlendiği yapıcı role dikkat çekti.

"ABD, İRAN VE BÖLGE ÜLKELERİYLE İLETİŞİMDEYİZ"

Türkiye'nin 2010 yılından bu yana arabuluculuk süreçlerinde aktif olduğunu hatırlatan Fidan, Pakistan'ın yürüttüğü çalışmalara destek verdiklerini ifade etti. Bölgedeki diplomatik trafik hakkında bilgi veren Fidan şunları söyledi:

"Türkiye'nin, Katar dahil bölge ülkeleriyle birlikte rolünün, arabuluculuk için elinden gelenin en iyisini yapan Pakistan'a olabildiğince yardım etmek olduğunu söyleyen Fidan, iki tarafla ve kendi aralarında iletişimi sürdürdüklerini dile getirdi."

Bölge ülkeleri arasındaki anlamlı iletişim süreçlerinin işlediğini belirten Bakan Fidan; Mısır ve Ürdün dahil tüm aktörlerin, sürecin sağlıklı şekilde devam etmesi için yoğun bir danışma içinde olduğunu sözlerine ekledi.