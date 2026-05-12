"Ateşkesin alternatifi, savaşa geri dönmek ve kimse bunu yaşamak istemiyor"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ve İran arasındaki müzakerelerde gelinen son noktayı değerlendirirken çarpıcı bir uyarıda bulundu

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
"Ateşkesin alternatifi, savaşa geri dönmek ve kimse bunu yaşamak istemiyor"
Yayınlanma:

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar merkezli Al Jazeera kanalına verdiği mülakatta gündemin sıcak başlıklarını değerlendirdi. Özellikle ABD ve İran arasındaki müzakere sürecine odaklanan Fidan, mevcut durumun hassasiyetine dikkat çekti.

"ATEŞKESİN ALTERNATİFİ, SAVAŞA GERİ DÖNMEK"

Bakan Fidan, iki ülke arasındaki görüşmelerde en acil önceliğin ateşkesin sürdürülmesi olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Ateşkesin alternatifi, savaşa geri dönmek ve kimse bu senaryoyu tekrar yaşamak istemiyor. Çünkü şu anda tüm dünya ekonomisi ve enerji güvenliği, bu savaş nedeniyle zarar görüyor"
Müzakere sürecinin doğası gereği inişli çıkışlı ilerlediğini kaydeden Fidan, taraflar arasındaki son anlaşmazlıkların bu sürecin doğal bir parçası olduğunu ve görüşmelerin devam edeceğini vurguladı.

MÜZAKERELERDE "YARATICI FİKİR" ARAYIŞI

ABD'nin İran'dan gelen teklifi reddetmesine rağmen kapıların tamamen kapanmadığına işaret eden Fidan, "yeni ve kabul edilebilir" ifadelerin her zaman bulunabileceğini belirtti. Müzakerelerin tıkandığı anlarda dışarıdan güvenilir ortaklara ihtiyaç duyulduğunu anlatan Bakan Fidan, bu noktada Türkiye'nin bölge ülkeleriyle birlikte üstlendiği yapıcı role dikkat çekti.

"ABD, İRAN VE BÖLGE ÜLKELERİYLE İLETİŞİMDEYİZ"

Türkiye'nin 2010 yılından bu yana arabuluculuk süreçlerinde aktif olduğunu hatırlatan Fidan, Pakistan'ın yürüttüğü çalışmalara destek verdiklerini ifade etti. Bölgedeki diplomatik trafik hakkında bilgi veren Fidan şunları söyledi:

"Türkiye'nin, Katar dahil bölge ülkeleriyle birlikte rolünün, arabuluculuk için elinden gelenin en iyisini yapan Pakistan'a olabildiğince yardım etmek olduğunu söyleyen Fidan, iki tarafla ve kendi aralarında iletişimi sürdürdüklerini dile getirdi."

Bölge ülkeleri arasındaki anlamlı iletişim süreçlerinin işlediğini belirten Bakan Fidan; Mısır ve Ürdün dahil tüm aktörlerin, sürecin sağlıklı şekilde devam etmesi için yoğun bir danışma içinde olduğunu sözlerine ekledi.

77 Kişiye mezar olmuştu: Hünkar Apartmanı davasında karar!77 Kişiye mezar olmuştu: Hünkar Apartmanı davasında karar!Gündem
Rusya'dan kıtalararası balistik füze testiRusya'dan kıtalararası balistik füze testiDünya
Tuborg Türkiye'de İsrail bağlantısının görünürlüğünü azaltmaya mı çalışıyor?Tuborg Türkiye'de İsrail bağlantısının görünürlüğünü azaltmaya mı çalışıyor?Ekonomi
hakan fidan abd iran müzakereler
Günün Manşetleri
77 Kişiye mezar olmuştu: Hünkar Apartmanı davasında karar!
Burcu Köksal’dan AK Parti’ye katılım sonrası ilk sözler
Burcu Köksal AK Parti'ye geçti
Muğla merkezli “Daltonlar” operasyonu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
O bölgelere gök gürültülü sağanak geliyor
DSÖ'den son dakika Hantavirüs açıklaması
Jandarma ekipleri evrakları incelemeye aldı
2014 ALS soruları için düğmeye basıldı
Binlerce yasa dışı bahis sitesine erişim engeli
Çok Okunanlar
Emekli maaşını taşıyana dev fırsat! Emekli maaşını taşıyana dev fırsat!
İslam Memiş’ten altın yatırımcısına sert uyarı: "Sakın bunu yapmayın!" İslam Memiş’ten altın yatırımcısına sert uyarı: "Sakın bunu yapmayın!"
İstanbullular dikkat! O ilçelerde yarın elektrik olmayacak İstanbullular dikkat! O ilçelerde yarın elektrik olmayacak
350 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu 350 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu
O bölgelere gök gürültülü sağanak geliyor O bölgelere gök gürültülü sağanak geliyor