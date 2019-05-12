Saman, patates, soğan ve kırmızı et gibi ürünleri ithal eden Türkiye, çöpü de yurt dışından alıyor. Bu da sokak atık toplayıcılarını olumsuz etkiliyor. Sokak Atık Toplayıcıları Derneği Başkanı Recep Karaman “Yurtdışından ithal edilen çöp bizim geri dönüşüm için topladığımız çöplerin fiyatını düşürüyor” dedi.





Sokak Atık Toplayıcıları Derneği Başkanı Recep Karaman “Çöpler artık yurt dışından ithal ediliyor, bu da bizim topladığımız çöplerin fiyatını düşürüyor” dedi.



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na çağrı yapan Karaman, çöp ithalatına kota konulmasını istedi.



Uzmanlar, Türkiye’de geri dönüşüm sektörünün büyüklüğünün 5 milyar dolara ulaştığını ifade ediyor.



Çevre mevzuatına göre, ambalajlı malzeme üreten firmalar, ürettikleri kadar ambalaj atıklarını toplamak zorunda.



Firmalar bu yükümlülüklerini sokak atık toplayıcıları üzerinden gerçekleştiriyor.



Firmaların yurt dışından ithal edilen çöpleri alması Türkiye’de toplanan atıkların ya fiyatını düşürüyor ya da elde kalmasına neden oluyor.







HABER: TANSEV KARA

ulusal.com.tr Türkiye’de sayıları 500 bini bulan sokak atık toplayıcıları ithal çöp istemiyor.Sokak Atık Toplayıcıları Derneği Başkanı Recep Karaman “Çöpler artık yurt dışından ithal ediliyor, bu da bizim topladığımız çöplerin fiyatını düşürüyor” dedi.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na çağrı yapan Karaman, çöp ithalatına kota konulmasını istedi.Uzmanlar, Türkiye’de geri dönüşüm sektörünün büyüklüğünün 5 milyar dolara ulaştığını ifade ediyor.Çevre mevzuatına göre, ambalajlı malzeme üreten firmalar, ürettikleri kadar ambalaj atıklarını toplamak zorunda.Firmalar bu yükümlülüklerini sokak atık toplayıcıları üzerinden gerçekleştiriyor.Firmaların yurt dışından ithal edilen çöpleri alması Türkiye’de toplanan atıkların ya fiyatını düşürüyor ya da elde kalmasına neden oluyor.