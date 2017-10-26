Sanıklar Atilla Taş ve Murat Aksoy, "tutuklulukta geçirdikleri süre, suç vasfının değişme ihtimali" nazara alınarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sanık Davut Aydın'ın ise sağlık sorunları nedeniyle tahliyesine karar verildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasına ilişkin 'örgüt üyeliği' ve 'darbeye teşebbüs' suçlarından açılan dava dosyalarının birleştirilmesinin ardından 20'si tutuklu 29 sanığın yargılandığı davada, Atilla Taş, Murat Aksoy ve Davut Aydın'ın tahliye gerekçeleri belli oldu.



İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık ve avukatların taleplerine ilişkin verdiği ara kararda, daha önce duruşmaya çağrılan ancak gelmeyen 3 tanığın zorla getirilmesi kararlaştırıldı.



Kararda, sanıklar Atilla Taş ve Murat Aksoy'un "tutuklulukta geçirdikleri süre, suç vasfının değişme ihtimali" nazara alınarak adli kontrol şartıyla tahliye edilmelerine karar verildiği belirtildi. Adli kontrol kapsamında Taş ve Aksoy'un yurt dışına çıkış yasağı konulurken, ayda iki kez karakola giderek imza atmaları şartı getirildi.



Davut Aydın, sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildi



Tutuklu sanık Davut Aydın'ın atılı eylemleri gerçekleştirdiği ve tutuklama sebeplerinde bir değişiklik bulunmadığının anlaşıldığı belirtilen ara kararda, "dosyaya yansıyan raporlar ve görülen fiziksel sağlık durumu itibarıyla bazı hastalıklara sahip olduğu, kilosunun 42 olduğu, mevcut durumu itibarıyla tutukluluk halinin devamının sağlığı açısından telafisi mümkün olmayan zarar ve sonuçlar doğurma ihtimali bulunduğu hususunda mahkemece kanaat oluşması" gerekçeleriyle Aydın'ın tahliyesine karar verildiği kaydedildi.



Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Abdullah Kılıç, Ahmet Memiş, Bayram Kaya, Cemal Azmi Kalyoncu, Cuma Ulus, Emre Soncan, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Habip Güler, Halil İbrahim Balta, Hanım Büşra Erdal, Hüseyin Aydın, Muhammet Sait Kuloğlu, Mustafa Erkan Acar, Mutlu Çölgeçen, Oğuz Usluer, Seyid Kılıç, Ufuk Şanlı, Ünal Tanık, Yakup Çetin ve Yekin Yıldız'ın "dosyadaki mevcut delil durumu dikkate alınarak kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut olguların bulunması, 15 Temmuz gecesi FETÖ/PDY terör örgütü tarafından teşebbüs edilen kanlı darbe girişimi nedeniyle işin arz ettiği önem ve isnat olunan suç sebebiyle verilmesi beklenen cezanın miktarı nazara alınarak" tutukluluk halinin devamına hükmetti.



Heyet, eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı 4 Aralık'a erteledi.