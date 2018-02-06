Mahkeme heyeti, Cumhuriyet savcısının, aralarında Atilla Taş'ın da bulunduğu 4 sanığın tutuklanması talebini reddetti

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasına ilişkin 'örgüt üyeliği' ve 'darbeye teşebbüs' suçlarından haklarında dava açılan 20'si tutuklu 29 sanığın yargılandığı davada tutuklu sanıklardan Halil İbrahim Balta'nın tahliyesine karar verildi.



İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, sanık ve avukatların beyanlarının ardından Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.



FETÖ'nün gelişimi ve örgütlenmesine ilişkin detaylara yer verilen mütalaada, sanıklar hakkındaki suçlama konularına değinildi.



Mütalaada, firari sanıklar Bülent Ceyhan ve Said Sefa'nın hakkındaki davanın bu dosyadan ayrılmasını talep eden savcı, sanıklar Yakup Çetin, Yetkin Yıldız, Seyid Kılıç, Mustafa Erkan Acar, Hüseyin Aydın, Abdullah Kılıç, Ali Akkuş, Atilla Taş, Bünyamin Köseli, Cihan Acar, Oğuz Usluer, Murat Aksoy ve Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nun, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" suçlarından beaatlerine karar verilmesini istedi.



Savcı mütalaasında, bu sanıklardan Yıldız, Çetin, Kılıç, Acar, Aydın, Kılıç, Akkuş ve Usluer'in, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmasını talep etti.



Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanıklar Bayram Kaya, Cemal Azmi Kalyoncu, Cihan Acar, Emre Soncan, Habip Güler, Halil İbrahim Balta, Hanım Büşra Erdal, Ufuk Şanlı, Cuma Ulus, Mutlu Çölgeçen, Ahmet Memiş, Ünal Tanık, Bünyamin Köseli, Davut Aydın, Muhammed Said Kuloğlu, Yetkin Yıldız, Yakup Çetin, Seyid Kılıç, Mustafa Erkan Acar, Hüseyin Aydın, Abdullah Kılıç, Ali Akkuş, Oğuz Usluer ve Atilla Taş'ın "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.



"Terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklu yargılanan sanıkların bu hallerinin devamını talep eden savcı, aynı suçtan ceza istenen tutuksuz sanıklar Ali Akkuş, Atilla Taş, Bünyamin Köseli ve Cihan Acar'ın da tutuklanmasına karar verilmesini istedi.



Tutuklu sanık Gökçe Fırat Çulhaoğlu ile tutuksuz sanıklar Murat Aksoy ve Muhterem Tanık'ın "Silahlı terör örgütünün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan cezalandırılmalarını isteyen savcı, Çulhaoğlu'nun tahliye edilmesini talep etti.



Mütalaanın ardından söz alan sanıklar ve avukatları, mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamak amacıyla süre istedi.



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Daha sonra kararını açıklayan mahkeme, sanıklardan ele geçirilen dijital materyallerin iadesini karar verdi.



Tutuklu sanıklardan Halil İbrahim Balta'nın sağlık sorunları gerekçesiyle adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmeden mahkeme, mütalaaya karşı savunmalarını hazırlaması için avukatlara süre vererek duruşmayı erteledi