Atilla Taş Tutuklandı

Atilla Taş, Beşiktaş'ta bir barda kavgaya karıştı. Taş, olay sonrası polise mukavemet ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Mahkemeye çıkartılan Taş'ın tutuklandığı belirtildi.

Atilla Taş Tutuklandı

Şarkıcı Atilla Taş, Beşiktaş'ta bir eğlence mekanında kavgaya karıştı. Kavga sonrası olay yerine gelen polis ekiplerine mukavemet ettiği gerekçesiyle Taş göz altına alındı. Göz altına alınan Taş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Elde edilen bilgilere göre, dün gece yaşanan olayda barda eğlenen Taş, mekan sahipleri tarafından dışarı çıkarılmak istendi. İşletme sahipleri, olayın büyümesi üzerine polis çağırdı. Taş’ın ve eşinin polise mukavemet göstermesi üzerine gözaltına alındığı belirtildi. Bugün adliyeye sevk edilen Taş tutuklanırken eşi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

# atilla taş
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