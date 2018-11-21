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Atlantik cephesi çatırdıyor

AB Ordusu tartışması Avrupa'da devam ediyor. Son olarak İngiliz Savunma Bakanı Williamson, Macron ve Merkel'in konuyla ilgili düşüncelerini "delilik" olarak nitelendirdi. Ulusal Kanal'ın sorularını yanıtlayan Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz ise yaşanılanların tarihi bir kırılma olduğunu belirtti.

Atlantik cephesi çatırdıyor

İkinci Dünya Savaşı sonrası, Kuzey Atlantik Antlaşması'nda vücut bulan ABD ve Batı Avrupa ülkeleri arasındaki ittifak çatırdıyor.

Son olarak Fransa ve Almanya'nın Avrupa Ordusu kurma yönündeki açıklamalarının ardından İngiltere'den konuyla ilgili ilk demeç savunma bakanlığından geldi. İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson, Merkel ve Macron'un Avrupa Ordusu hakkındaki fikirlerini "delilik" olarak yorumladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, "Kendimizi Çin, Rusya ve hatta Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı saygı sınırları içerisinde korumamız gerekiyor" ifadesi  Avrupa ülkelerinin ABD'ye karşı bir çıkış yolu aradığı yorumlarına da neden oldu.

Almanya ve Fransa ile Trump yönetimindeki ABD arasındaki anlaşmazlık, Birinci Dünya Savaşı'nın 100.yılı törenleri sonrasında yapılan karşılıklı sert açıklamalarla su yüzüne çıkmıştı. 

Amiral Gürdeniz, AB Yapılandırılmış Daimi İşbirliği çerçevesinde 17 yeni sivil güvenlik projesi hakkında da konuştu.

ulusal.com.tr

Etiketler; #cem gürdeniz #emekli tümamiral
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