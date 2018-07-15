Atlantik cephesinin Avrupa’daki önemli merkezlerinden OSW, TSK içinde Avrasyacılığın yükselişe geçtiğini, hükümetin de Atlantikçi kanadı dışlayarak Avrasyacı kanadı desteklediğini yazdı. OSW, bu yönelimin en önemli kazananın ise Doğu Perinçek ve Vatan Partisi olduğunu vurguladı

Polonya’da çalışma yürüten düşünce kuruluşu OSW’de (Doğu Çalışmaları Merkezi) yayımlanan bir makalede 15 Temmuz sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri’nin pek çok alanda sivil yönetime bağlanması olumlu görülürken, Avrasya yanlılarının güçlenmesi ordu içindeki “iç ayrılıkların körüklenmesi” olarak nitelendirildi. Mateusz Chudziak imzalı yazıda, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in Türkiye’deki Avrasyacılığın lideri olduğu, Vatan Partisi’nin Türkiye’nin yeni yönelimi sayesinde büyük bir yükselişe geçtiği ifade edildi.



‘TSK’NIN HÜKÜMETE BAĞLANMASI FAYDALI’



Varşova merkezli düşünce kuruluşu OSW’de (Doğu Çalışmaları Merkezi) Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 15 Temmuz’dan günümüze geçirdiği dönüşüm ele alındı. Atlantik cephesinin Avrupa’daki önemli merkezlerinden biri olan kuruluşun Türkiye uzmanı Mateusz Chudziak’ın kaleme aldığı makalede, bu dönüşüm iki yanlı ele alındı. Makalede, TSK’nın birçok açıdan hükümete bağlandığı “kurumsal dönüşümlerin” faydalı olduğu öne sürüldü. AKP’nin ilk yıllarında, Türkiye’nin AB’ye üyelik sürecinde bunların yapılması gerektiği ifade edilirken, AB’nin de bu düzenlemelerin arkasında olduğu vurgulandı. Askeri vesayetin tasfiyesi olarak görülen bu kapsamdaki faaliyetler arasında; askeri okulların kapatılması, askeri hastanelerin Sağlık Bakanlığı’na bağlanması, askeri mahkemelerin tasfiye edilmesi, terfi sisteminin değiştirilmesi ve YAŞ ile MGK’nın yapısının hükümete bağlanması gibi örnekler sıralandı. Kuruluşun Türkiye uzmanı, bu sürecin “devrimci” bir süreç olduğunu önemle savunuyor.



Chudziak, TSK’nın hükümete bağlanma sürecine rağmen Türk Ordusu’nun hâlâ itibarını, tarihsel rolünü ve gücünü korduğunun altını çiziyor. Chudziak, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarındaki başarının da bunun göstergesi olduğunu söylüyor.



‘BATICI-NATOCU SUBAYLARKENARA İTİLDİ’



FETÖ’nün “Gülen hareketi” olarak anıldığı ve nadir bahsedildiği makalede bir numaralı hedef TSK’da yükselen milliyetçi ve Batı karşıtı fikirler. Yukarıda bahsedilen “olumlu” düzenlemelere karşın Chudziak, Batı üniversitelerinde eğitim görmüş ve NATO’yla ilişkili subayların kenara itildiği görüşünde. Makale, Balyoz ve Ergenekon’da mahkûm olan subayların terfi etmesini, yargılamalarını beraber yaptığı “Gülen hareketine” karşı, hükümetin bu subaylarla işbirliği arzusu olarak yorumluyor. Aynı zamanda makalenin başlığı olan “Kadrolar Belirleyicidir” ara başlıklı bölümde Chudziak, hükümetin de Avrasyacı kanadı desteklediğini, Atlantikçi kanadı dışladığını iddia ediyor. Chudziak’a göre bu tercih, Türkiye’nin “jeopolitik yönelimini” derinden etkiliyor. Bu yeni yönelimin en önemli kazananı ise Doğu Perinçek ve Vatan Partisi’nin merkezinde olduğu grup. Perinçek, Türkiye’deki en meşhur Avrasyacı olarak gösterilirken, lideri olduğu grubun ‘TSK içerisinde sayıca çok’ olduğu iddiasına yer veriliyor. Makale, sözü edilen grubun NATO’dan ayrılmayı ve Rusya’yla işbirliğini savunduğunu, Türkiye’nin bu yola girdiğini belirterek, buna ilişkin örnekler veriyor. Sadık Can Perinçek / Aydınlık