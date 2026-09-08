Atlas Çağlayan cinayetinde karar günü! 14 yaşındaki katil zanlısı için 21 yıl hapis talebi

Tutuklu yargılanan 14 yaşındaki suça sürüklenen çocuk E.Ç.’nin yargılandığı davanın ikinci duruşması bugün Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülüyor. İlk duruşmada savcılık sanık hakkında 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapis talep ederken, heyetin davanın bugünkü celsesinde nihai kararını açıklaması bekleniyor.

İLK DURUŞMADA MÜTALAA VERİLDİ VE 21 YIL HAPİS CEZASI İSTENDİ

Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde 9 Haziran tarihinde görülen ilk duruşmada Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin mütalaasını sunmuştu:

Sanık E.Ç. hakkında Atlas Çağlayan’a yönelik "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ceza istendi.

Olay anında çevrede bulunan maktulün ikiz kardeşi Doruk Çağlayan dahil 4 çocuğa yönelik "zincirleme şekilde silahla tehdit" suçundan cezalandırılması talep edildi.

"6136 sayılı kanuna muhalefet" suçuyla birlikte sanık E.Ç. hakkında toplamda 13 yıl 6 aydan 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapis cezası ve tutukluluk halinin devamı istendi.

OTOPSİ RAPORUNDA TEK BAŞINA ÖLDÜRÜCÜ DARBE TESPİTİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Adli Tıp Kurumu (ATK) ile olay yeri belgeleri cinayetin vahametini gözler önüne serdi:

Adli Tıp Kurumu raporunda, 14 yaşındaki sanık E.Ç.’nin işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve davranışlarını yönlendirme yeteneğinin (cezai ehliyetinin) tam olduğu tespit edildi.

Ölü muayene ve otopsi tutanaklarında, Atlas Çağlayan’ın göğüs ön ortasında 3,5 santimetrelik, sol göğsünde ise 1,5 santimetrelik kesici alet yarası bulunduğu belirtildi.

Göğüs bölgesine isabet eden derin kesici-delici alet yarasının iç organ hasarı oluşturarak "tek başına öldürücü nitelikte" olduğu raporda vurgulandı.

GÜVENLİK KAMERALARI VE TELEFONDAN ÇIKAN SİLAHLI POZLAR

İddianameye yansıyan kamera kayıtları ve dijital inceleme dökümleri olayın seyrini adım adım ortaya koydu:

Olay günü kafeden çıkan sanık E.Ç. ile içeri giren Atlas Çağlayan arasında "yan bakma" nedeniyle gerginlik çıktığı ve tarafların kafenin çıkışında karşı karşıya geldiği belirlendi.

E.Ç.’nin montunun cebinden çıkardığı bıçağı Atlas Çağlayan’a doğru 2-3 defa savurarak maktulü göğsünden yaraladığı, ardından panikle olay yerinden firar ettiği kayıtlara geçti.

GSM baz kayıtlarında taraflar arasında olay öncesine dayanan hiçbir irtibat veya tanışıklık bulunmadığı saptandı.

Sanık E.Ç.’nin cep telefonunda yapılan dijital incelemelerde ise elinde tabancalarla çekilmiş çok sayıda fotoğraf ile çakı görselleri ele geçirildi.