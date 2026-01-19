Atlas Çağlayan cinayetinde yeni gelişme! 3 şüpheli cezaevine gönderildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 14 Ocak'ta Güngören'de işlenen cinayetin ardından geniş çaplı bir soruşturma yürüttü.

Atlas Çağlayan'ın öldürülmesi sonrası acılı aileye yönelik tehdit içerikli mesajlar gönderildiği ve sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlar yapıldığı tespit edildi. Polis ekipleri, söz konusu eylemleri gerçekleştiren şahıslara yönelik operasyon başlattı. İlk etapta yakalanan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, provokatif paylaşım yaptıkları belirlenen 2 zanlı daha gözaltına alındı. Böylece soruşturma kapsamındaki gözaltı sayısı 6'ya yükseldi.

ŞEHİR DIŞINDA YAKALANDILAR

Emniyette ifadeleri alınan 6 şüpheliden 3'ü, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Ancak soruşturmayı derinleştiren ekipler, Çağlayan'ın ailesine tehdit mesajları atan 3 şüpheliden 2'sinin İstanbul dışında olduğunu belirledi. Düzenlenen operasyonla şehir dışında gözaltına alınan şüpheliler ve İstanbul'da yakalanan 1 zanlı adli makamlara sevk edildi. İstanbul'daki şüpheli Bakırköy Adalet Sarayı'na götürülürken, il dışında yakalanan 2 şüphelinin savcılık ifadeleri Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla alındı.

Savcılıktaki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından 3 şüpheli, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Mahkeme, acılı aileye tehdit mesajları gönderen ve sosyal medyada provokasyon yapan 3 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

'YAN BAKTIN' TARTIŞMASI CAN ALMIŞTI

Olay, 14 Ocak tarihinde Güngören Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde bulunan bir baklavacının önünde meydana gelmişti. Birbirini daha önceden tanımayan Atlas Çağlayan ve 15 yaşındaki E.Ç. arasında "yan baktın" tartışması nedeniyle kavga çıkmıştı. Kavgada E.Ç, "sustalı" diye tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan'ı ağır yaralamış, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çağlayan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Polis ekipleri tarafından olayda kullanılan suç aletiyle birlikte yakalanan 18 yaşından küçük şüpheli E.Ç., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.