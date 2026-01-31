Atlas Çağlayan cinayetinde yeni gözaltı: Acılı aileyi tehdit eden zanlı yakalandı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, Güngören'de işlenen cinayetin ardından sosyal medya üzerinden yürütülen tehditlere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

14 Ocak'ta öldürülen 2009 doğumlu Atlas Çağlayan'ın ailesine tehdit mesajları gönderilmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Aileyi tehdit ettiği iddia edilen 19 yaşındaki M.Y.K., Diyarbakır'da düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

'YAN BAKTIN' TARTIŞMASI CİNAYETLE BİTMİŞTİ

Olay, Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde bir baklavacı önünde 14 Ocak'ta meydana geldi. Birbirini daha önceden tanımayan Atlas Çağlayan ile 15 yaşındaki E.Ç. arasında "yan baktın" tartışması nedeniyle kavga çıktı. Kavgada E.Ç, "sustalı" diye tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan'ı ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan Çağlayan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olayda kullanılan bıçakla birlikte yakaladıkları E.Ç. ve arkadaşlarını emniyete götürdü. 18 yaşından küçük şüpheli E.Ç, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

TUTUKLU SAYISI YÜKSELİYOR

Cinayetin ardından provokatif paylaşımlar yapan ve Çağlayan'ın ailesini tehdit eden kişilere yönelik daha önceki operasyonlarda 8 zanlı yakalanmış, bunlardan 3'ü savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı. A.E, Y.T. ve S.T. ile bir şüpheli tutuklanmış, bir kişi hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanmıştı. Soruşturmanın devamında gözaltına alınan 1 şüphelinin daha tutuklanmasıyla sayı 5'e çıkmış, son olarak Şanlıurfa'da gözaltına alınan F.K'nin de cezaevine gönderilmesiyle tehdit soruşturmasındaki tutuklu sayısı 6'ya yükselmişti.