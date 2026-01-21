Atlas Çağlayan’ın ailesine yönelik tehdit mesajlarına operasyon: 1 tutuklama
İstanbul’da 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın bıçaklanarak öldürülmesinin ardından ailesini tehdit edenlere yönelik yürütülen soruşturma Adana’ya uzandı. Sosyal medya üzerinden tehditte bulunduğu belirlenen 2 şüpheliden biri tutuklandı.
İstanbul’un Güngören ilçesinde 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın bıçaklanarak hayatını kaybetmesinin ardından ailesine yönelik tehdit içerikli paylaşımlar yapan kişilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Adana’da operasyon düzenlendi.
Olay, 14 Ocak’ta Güngören’de “yan bakma” tartışması nedeniyle çıkan kavgada Atlas Çağlayan’ın bıçaklanarak öldürülmesiyle başlamıştı. Cinayetin ardından şüpheli E.Ç. (15) kısa sürede yakalanarak tutuklanmıştı.
Cinayetin ardından Atlas Çağlayan’ın annesi ve ailesine yönelik sosyal medya üzerinden tehdit içerikli mesajlar gönderildiğinin belirlenmesi üzerine soruşturma genişletildi.
ADANA’DA OPERASYON
Soruşturma kapsamında harekete geçen Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlar yaparak aileyi tehdit ettiği tespit edilen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Yetkililer, Atlas Çağlayan’ın ölümüne ilişkin soruşturmanın yanı sıra aileye yönelik tehditlerle ilgili sürecin de titizlikle sürdürüldüğünü belirtirken, benzer paylaşımlar yapan kişilere yönelik çalışmaların devam edeceğini bildirdi.
