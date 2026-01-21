Atlas Çağlayan’ın ailesine yönelik tehdit mesajlarına operasyon: 1 tutuklama

İstanbul’da 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın bıçaklanarak öldürülmesinin ardından ailesini tehdit edenlere yönelik yürütülen soruşturma Adana’ya uzandı. Sosyal medya üzerinden tehditte bulunduğu belirlenen 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Atlas Çağlayan’ın ailesine yönelik tehdit mesajlarına operasyon: 1 tutuklama
Yayınlanma:

İstanbul’un Güngören ilçesinde 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın bıçaklanarak hayatını kaybetmesinin ardından ailesine yönelik tehdit içerikli paylaşımlar yapan kişilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Adana’da operasyon düzenlendi.

Olay, 14 Ocak’ta Güngören’de “yan bakma” tartışması nedeniyle çıkan kavgada Atlas Çağlayan’ın bıçaklanarak öldürülmesiyle başlamıştı. Cinayetin ardından şüpheli E.Ç. (15) kısa sürede yakalanarak tutuklanmıştı.

Cinayetin ardından Atlas Çağlayan’ın annesi ve ailesine yönelik sosyal medya üzerinden tehdit içerikli mesajlar gönderildiğinin belirlenmesi üzerine soruşturma genişletildi.

ADANA’DA OPERASYON

Soruşturma kapsamında harekete geçen Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlar yaparak aileyi tehdit ettiği tespit edilen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yetkililer, Atlas Çağlayan’ın ölümüne ilişkin soruşturmanın yanı sıra aileye yönelik tehditlerle ilgili sürecin de titizlikle sürdürüldüğünü belirtirken, benzer paylaşımlar yapan kişilere yönelik çalışmaların devam edeceğini bildirdi.

Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek: Kesinti listesi açıklandıYarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek: Kesinti listesi açıklandıYurt
Türk tiyatrosunun duayen ismi Haldun Dormen hayatını kaybettiTürk tiyatrosunun duayen ismi Haldun Dormen hayatını kaybettiGündem
Yalova'daki DEAŞ soruşturmasında 5 kişi daha tutuklandıYalova'daki DEAŞ soruşturmasında 5 kişi daha tutuklandıGündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

adana atlas
Günün Manşetleri
Balıkesir'de 2 dakika arayla deprem!
Haldun Dormen hayatını kaybetti
DEAŞ soruşturmasında 5 kişi daha tutuklandı
Ankara-Trabzon arası 4,5 saate düşüyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
9 ilde suç örgütlerine dev operasyon
İstanbul merkezli dev operasyon
Bayrampaşa Belediyesi'ne 'yolsuzluk' operasyonu
YPG/SDG ile anlaşma sağlandı
Bayrak saldırısına ilişkin idari tahkikat başlatıldı
Çok Okunanlar
3 milyonun getirisi dudak uçuklattı! Hangi banka ne kadar veriyor? 3 milyonun getirisi dudak uçuklattı! Hangi banka ne kadar veriyor?
22 Ocak’ta lapa lapa kar yağacak 32 il belli oldu: İşte o kentler 22 Ocak’ta lapa lapa kar yağacak 32 il belli oldu: İşte o kentler
Altın fiyatları uçuşa geçti Altın fiyatları uçuşa geçti
Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek: Kesinti listesi açıklandı Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek: Kesinti listesi açıklandı
Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor!