Atlas Çağlayan’ın ailesini tehdit eden şahıs için istenen ceza belli oldu

İstanbul’un Güngören ilçesinde öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın ailesine tehdit mesajları gönderdiği belirlenen şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Muhammet Y.K. hakkında farklı suçlardan toplam 19 yıl 3 aya kadar hapis cezası istendi.

AİLEYE TEHDİT MESAJLARI GÖNDERİLMİŞTİ

Soruşturma kapsamında gözaltına alınarak tutuklanan Muhammet Y.K. hakkında hazırlanan iddianamede 4 kişi “mağdur”, 2 kişi “müşteki” ve 1 kişi “şüpheli” olarak yer aldı.

İddianamede, 29 Ocak günü saat 19.52 sıralarında bir telefon numarasından WhatsApp üzerinden kendisini “Muhammed Hüseyin Yıldırım” olarak tanıtan kişinin Atlas Çağlayan’ın annesi Gülhan Ünlü’ye tehdit içerikli mesajlar gönderdiği belirtildi.

Ayrıca Ünlü’nün ev adresine birden fazla yemek siparişi verildiği ve 112 Acil Çağrı Merkezi’ne asılsız ihbarda bulunulduğu ifade edildi.

TELEGRAM KANALI VE PAYLAŞIMLAR TESPİT EDİLDİ

İddianamede yer alan siber araştırma raporuna göre, Atlas Çağlayan’ın ölümü ve ailesi hakkında paylaşımların yapıldığı bir Telegram kanalının yöneticisinin Muhammet Y.K. olduğu belirlendi.

Paylaşımın “Mahir Düz” isimli kullanıcı tarafından iletildiği, kanal yöneticisinin ise Muhammet Y.K. olduğunun tespit edildiği aktarıldı.

Şüpheli savunmasında çok sayıda takma isimle Telegram kanallarına üye olduğunu, söz konusu hesapları bir telefon hattı üzerinden açtığını ve yemek siparişi uygulamalarına kayıt olduğunu söyledi.

Ayrıca kendisini “Muhammed Hüseyin Yıldırım” olarak tanıtarak Gülhan Ünlü’ye mesaj gönderdiğini kabul eden şüpheli, Atlas Çağlayan’ın annesinin ünlü olmak için röportaj verdiğini düşündüğü için mesaj attığını ve yemek siparişleri verdiğini ifade etti.

19 YIL 3 AYA KADAR HAPİS İSTENİYOR

Hazırlanan iddianamede şüpheli Muhammet Y.K. hakkında Gülhan Ünlü’ye yönelik “gece vakti yağmaya teşebbüs” ve “kişilerin huzur ve sükununu bozma” suçlarından toplam 2 yıl 9 aydan 12 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Ayrıca müştekiler Gülhan Ünlü ve Cüneyt Çağlayan ile mağdurlar Atlas, Doruk, Ayaz ve Arden Çağlayan’a yönelik “zincirleme şekilde kişisel verileri ele geçirmek” suçundan 2 yıl 6 aydan 7 yıla kadar hapis cezası istendi.

Şüpheli hakkında toplamda 19 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edilen iddianame, değerlendirilmek üzere Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.