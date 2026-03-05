Atlas Çağlayan’ın ailesini tehdit eden şahıs için istenen ceza belli oldu

Güngören’de öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın ailesine tehdit mesajları gönderdiği belirlenen şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Muhammet Y.K. hakkında toplam 19 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Atlas Çağlayan’ın ailesini tehdit eden şahıs için istenen ceza belli oldu
Yayınlanma:

İstanbul’un Güngören ilçesinde öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın ailesine tehdit mesajları gönderdiği belirlenen şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Muhammet Y.K. hakkında farklı suçlardan toplam 19 yıl 3 aya kadar hapis cezası istendi.

AİLEYE TEHDİT MESAJLARI GÖNDERİLMİŞTİ

Soruşturma kapsamında gözaltına alınarak tutuklanan Muhammet Y.K. hakkında hazırlanan iddianamede 4 kişi “mağdur”, 2 kişi “müşteki” ve 1 kişi “şüpheli” olarak yer aldı.

İddianamede, 29 Ocak günü saat 19.52 sıralarında bir telefon numarasından WhatsApp üzerinden kendisini “Muhammed Hüseyin Yıldırım” olarak tanıtan kişinin Atlas Çağlayan’ın annesi Gülhan Ünlü’ye tehdit içerikli mesajlar gönderdiği belirtildi.

Ayrıca Ünlü’nün ev adresine birden fazla yemek siparişi verildiği ve 112 Acil Çağrı Merkezi’ne asılsız ihbarda bulunulduğu ifade edildi.

Atlas Çağlayan’ın ailesini tehdit eden şahıs için istenen ceza belli oldu - Resim : 1

TELEGRAM KANALI VE PAYLAŞIMLAR TESPİT EDİLDİ

İddianamede yer alan siber araştırma raporuna göre, Atlas Çağlayan’ın ölümü ve ailesi hakkında paylaşımların yapıldığı bir Telegram kanalının yöneticisinin Muhammet Y.K. olduğu belirlendi.

Paylaşımın “Mahir Düz” isimli kullanıcı tarafından iletildiği, kanal yöneticisinin ise Muhammet Y.K. olduğunun tespit edildiği aktarıldı.

Şüpheli savunmasında çok sayıda takma isimle Telegram kanallarına üye olduğunu, söz konusu hesapları bir telefon hattı üzerinden açtığını ve yemek siparişi uygulamalarına kayıt olduğunu söyledi.

Ayrıca kendisini “Muhammed Hüseyin Yıldırım” olarak tanıtarak Gülhan Ünlü’ye mesaj gönderdiğini kabul eden şüpheli, Atlas Çağlayan’ın annesinin ünlü olmak için röportaj verdiğini düşündüğü için mesaj attığını ve yemek siparişleri verdiğini ifade etti.

19 YIL 3 AYA KADAR HAPİS İSTENİYOR

Hazırlanan iddianamede şüpheli Muhammet Y.K. hakkında Gülhan Ünlü’ye yönelik “gece vakti yağmaya teşebbüs” ve “kişilerin huzur ve sükununu bozma” suçlarından toplam 2 yıl 9 aydan 12 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Ayrıca müştekiler Gülhan Ünlü ve Cüneyt Çağlayan ile mağdurlar Atlas, Doruk, Ayaz ve Arden Çağlayan’a yönelik “zincirleme şekilde kişisel verileri ele geçirmek” suçundan 2 yıl 6 aydan 7 yıla kadar hapis cezası istendi.

Şüpheli hakkında toplamda 19 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edilen iddianame, değerlendirilmek üzere Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

İslam Memiş’ten yatırımcıya kritik uyarılar: Muhteşem bir fırsat haftasıİslam Memiş’ten yatırımcıya kritik uyarılar: Muhteşem bir fırsat haftasıEkonomi
Esenyurt'ta komşu dehşeti: Yaşlı çift sokak ortasında sopalarla darbedildiEsenyurt'ta komşu dehşeti: Yaşlı çift sokak ortasında sopalarla darbedildiYurt
tehdit
Günün Manşetleri
Minab'daki okul saldırısının failleri tespit edildi
MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu
Dışişleri Bakanları arasında kritik görüşme...
TGB ve CKD’den direnen İran’a destek
Klinik araştırmalarda SGK dönemi başladı
Suudi Arabistan'da 4 üst düzey CIA yetkilisi öldürüldü
Hedef alınan ilkokul 40 dakika arayla iki kez bombalandı
Lavrov: "Her şeyi yapacağız"
İnsan Hakları İzleme Örgütü: İsrail'in Lübnanlılara tahliye emri endişe verici
PJAK'ın faaliyetleri yakından takip ediliyor
Çok Okunanlar
6 Mart Cuma BİM’de neler var? 6 Mart Cuma BİM’de neler var?
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Eşel Mobil Sistemi nedir? Yeni sistem nasıl işleyecek? Eşel Mobil Sistemi nedir? Yeni sistem nasıl işleyecek?
Gazete manşetleri 5 Mart Perşembe Gazete manşetleri 5 Mart Perşembe
750 bin TL’yi 32 gün vadeye koyan ne kazanıyor? 750 bin TL’yi 32 gün vadeye koyan ne kazanıyor?