ATM şifrelerine zorunlu güncelleme geliyor!

Bankacılık sektöründe dijital dolandırıcılıkla mücadele kapsamında önemli bir adım daha atılıyor. Daha önce mobil şubelerde uygulanan “6 ayda bir şifre yenileme” kuralı, artık fiziksel ATM cihazlarında da geçerli olacak. Bu kapsamda, kullanıcılar 6 ay boyunca şifrelerini değiştirmedikleri takdirde ATM’de işlem yapamadan önce yeni bir şifre belirlemek zorunda kalacak.

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre, bankalar yeni uygulamayla kullanıcı güvenliğini artırmayı hedefliyor. ATM’lerde işlem yapmak isteyen kullanıcıların, 6 ayı aşan şifrelerle artık işlem gerçekleştiremeyeceği bildirildi. Bu zorunluluk, dijital kanalların dışında fiziksel bankacılık noktalarında da güvenlik seviyesini artırmak amacıyla uygulanacak.

Yeni sistemle birlikte kullanıcılar, yalnızca şifrelerini yenilemekle kalmayacak, aynı zamanda daha önce kullandıkları son üç şifreden hiçbirini tekrar belirleyemeyecek.

Böylece sık kullanılan ya da kolay tahmin edilen şifrelerin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

UYGULAMA TÜM ATM’LERDE AKTİF OLACAK

Bankacılık sektörü yetkilileri, dijital dolandırıcılıkla mücadelede fiziksel işlem noktalarının da artık güvenlik kapsamında değerlendirildiğini belirtiyor. Bu doğrultuda yeni düzenlemenin yakın zamanda tüm bankaların ATM cihazlarında aktif hale gelmesi bekleniyor.

Yeni uygulama, hem kullanıcıları daha güvenli hale getirmeyi hem de kötü niyetli kişilerin kolay şifre tahminleriyle hesaplara erişmesini önlemeyi hedefliyor.