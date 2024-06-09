ATM'lerde büyük değişim: Türkiye'nin dört bir yanında yenilik başlıyor!

7 kamu bankasının ATM'leri, artık tek bir platform altında birleşiyor! İşte detaylar...

# ATM # değişiklik
Editör: Yağmur Biçen
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ATM'lerde büyük değişim: Türkiye'nin dört bir yanında yenilik başlıyor! - Resim: 1

Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıf Katılım, Emlak Katılım, Ziraat Katılım ve PTT ATM'leri, 'TAM' (Türkiye'nin ATM'si) adı altında birleştirildi ve yeni bir ATM platformu oluşturuldu.

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ATM'lerde büyük değişim: Türkiye'nin dört bir yanında yenilik başlıyor! - Resim: 2

Bu kapsamda, 81 ilde bulunan mevcut ATM'lerin yerine 5 bin 600 adet yeni TAM platformu ATM'si devreye alındı.

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ATM'lerde büyük değişim: Türkiye'nin dört bir yanında yenilik başlıyor! - Resim: 3

u birleşme ve yenileme çalışmalarıyla, ATM hizmetlerinin genişletilmesi ve iyileştirilmesi amaçlanmakta olup, yakın gelecekte ATM sayısının 19 bin civarına ulaşması planlanmaktadır.

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ATM'lerde büyük değişim: Türkiye'nin dört bir yanında yenilik başlıyor! - Resim: 4

Bakiye sorgulama para çekme, para yatırma gibi faaliyetlerin yanı sıra diğer bankacılık işlemleri de TAM ATM’lerinden yapılabilecek.

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