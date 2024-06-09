ATM'lerde büyük değişim: Türkiye'nin dört bir yanında yenilik başlıyor!
7 kamu bankasının ATM'leri, artık tek bir platform altında birleşiyor! İşte detaylar...
# ATM # değişiklik
Editör: Yağmur Biçen
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Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıf Katılım, Emlak Katılım, Ziraat Katılım ve PTT ATM'leri, 'TAM' (Türkiye'nin ATM'si) adı altında birleştirildi ve yeni bir ATM platformu oluşturuldu.
Bu kapsamda, 81 ilde bulunan mevcut ATM'lerin yerine 5 bin 600 adet yeni TAM platformu ATM'si devreye alındı.
u birleşme ve yenileme çalışmalarıyla, ATM hizmetlerinin genişletilmesi ve iyileştirilmesi amaçlanmakta olup, yakın gelecekte ATM sayısının 19 bin civarına ulaşması planlanmaktadır.
Bakiye sorgulama para çekme, para yatırma gibi faaliyetlerin yanı sıra diğer bankacılık işlemleri de TAM ATM’lerinden yapılabilecek.