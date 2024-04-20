Attila Özdemiroğlu vefatının 8. yılında mezarı başında anıldı!

Ailesi ve MESAM tarafından düzenlenen anma programına, MESAM Başkanı Recep Ergül'ün yanı sıra çok sayıda MESAM üyesi sanatçı ve Özdemiroğlu'nun yakınları katıldı.

PEKİ ATTİLA ÖZDEMİROĞLU KİMDİR?

1943 yılında Ankara'da doğdu. Müziğe sekiz yaşında özel keman dersleri alarak başladı. Okul yıllarında flüt, vibrafon, kontrbas ve trombon gibi müzik aletleri çalmayı öğrendi.

1966 yılında orkestralarda çalışmak üzere İstanbul'a gitti. Sanatçıların şarkılarına aranjörlük yaptı. Selçuk Başar ve Garo Mafyan ile İstanbul Gelişim Orkestrasını kurdu. 1973 tarihinden itibaren sahne çalışmasını bırakan Özdemiroğlu, aranjör, besteci ve stüdyo müzisyeni olarak çalışmaya devam etti. 1979'da "Yedi Kocalı Hürmüz" müzikali ile birlikte müzikal çalışmalarına da başlayan besteci, yirmi beş kadar film müziği besteledi ve bu dalda altı kez altın portakal ödülü kazandı

Türkiye'yi çok kez Eurovision'a hazırladı.

73 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Tedavi gördüğü hastanedeki doktoru, "Ünlü söz yazarı ve bestekar sayın Mehmet Attila Özdemiroğlu, 2014 yılından beri yakalandığı akciğer kanseri nedeniyle hastanemiz yoğun bakım ünitesinde tedavi görmekteyken çoklu organ yetmezliğiyle doktorlarımızın yaptığı tüm tıbbi müdahalelere rağmen, 20.04.2016 tarihinde saat 09.30 'da hayatını kaybetmiştir." açıklamasını yapmıştır.