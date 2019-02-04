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ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 124. yeni bölüm fragmanı neden yayınlanmadı? EDHO bu hafta neden yok ne zaman yayınlanacak

ATV'nin fenomen dizilerinden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO), 124. yeni bölümüyle bu hafta neden ekranlara gelmediği açıklandı. Dizi saatinde televizyon ekranlarında maç yayını yapıldı

ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 124. yeni bölüm fragmanı neden yayınlanmadı? EDHO bu hafta neden yok ne zaman yayınlanacak

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO), bu hafta yayınlanmadı. EDHO dizisinin saatinde maç yayını yapıldı. ATV'nin yayın akışında da dizi saatinde maç yayının yer aldığı görüldü. EDHO bir sonraki hafta yayınlanmaya devam edecek

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 123. son bölümde; İlyas Ercan’ın kaybının yasını tutarken, Alparslan’ın dışarıda yapılan sulhun içeriyi de kapsadığını söylemesi ile çileden çıkıyor. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 124. yeni ölüm fragmanı geldi mi? İşte merak edilenler ve 123. son bölüm izleme ayrıntıları...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI NEDEN YOK?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bir haftalık ara veriyor. Salı günleri ekrana gelen dizinin fragmanı pazar günleri yayınlanıyordu. Ancak dün fragman gelmedi. Bugün ATV’nin yeni hafta yayın akışında salı akşamı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yerine maç yayını kondu.

Etiketler; #edho #atv #Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
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