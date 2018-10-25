Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Andımız kararı üzerinden Danıştay'ı hedef almasına hukukçulardan tepki geldi

Andımız kararının temyiz aşamasında olduğunu hatırlatan Avukat Ceyhan Mumcu, yargı süreci devam eden bir davayı etkilemeye çalışmanın Anayasaya aykırı olduğunu söyledi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da Andımız tartışmalarına ilişkin sessizliğini bozdu.



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Andımız okullarda okutulmalı" kararı veren yüksek mahkemeyi hedef alması "Yargıyı baskı altına tutmak" olarak yorumlandı. Hukukçulara göre bu suç teşkil ediyor.



Milli Eğitim Bakanlığı, Danıştay 8'inci Dairesi'nin kararını Danıştay Genel İdare Kurulu'na başvurarak temyize taşımıştı. Bakanlığı'nın bu hamlesine dikkat çeken Avukat Ceyhan Mumcu, Erdoğan'ın açıklamalarının yargı kararlarını etkileyebileceğini söyledi. Bunun da yargılaması devam eden bir dava açısından Anayasa'ya aykırı olduğunu vurguladı.



Bir yandan Danıştay'ın kararı tartışılırken gözlerin çevrili olduğu Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan da temyiz başvurusu sonrası ilk açıklama geldi. Andımızın okullarda okutulması gerekliliğinin üzerinde durmayan Selçuk, yaptıkları temyiz başvurusuna değindi.





HABER: DOĞUKAN ÇOBAN

KAMERA: BARIŞ YURTERİ

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