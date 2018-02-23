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Av. Mehmet Cengiz: AİHM kararı bağlayıcıdır, Hollanda'nın kararı hukuksuzdur

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Avukat Mehmet Cengiz, Hollanda'nın skandal 1915 kararıyla ilgili Ulusal Kanal canlı yayınında konuştu. Av. Cengiz, "Hollanda Parlamentosu, bu konuda yetkili değildir." dedi. Doğu Perinçek-İsviçre ve Ali Mercan-İsviçre Davaları'nı hatırlatan Cengiz, "AİHM kararı bağlayıcıdır. Hollanda'nın kararı, hukuksuzdur" dedi

Hollanda Parlamentosu, Ermeni iddialarını 'soykırım' olarak tanıdı.

Skandal 1915 kararıyla ilgili Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Avukat Mehmet Cengiz, Ulusal Kanal'da Umut Tezerer'in sunduğu Gün Ortası programında Gürkan Demir'in sorularını yanıtladı.

Cengiz, Hollanda Parlamentosu'nun bu konuda yetkili olmadığını söyledi.

Doğu Perinçek-İsviçre ve Ali Mercan-İsviçre Davaları'nı hatırlatan Cengiz, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) kararlarının bağlayıcı olduğunu, Hollanda'nın kararının hukuksuz olduğunu ifade etti.

Av. Mehmet Cengiz şunları söyledi:

"Vatan Partisi olarak bu Hollanda'nın girişimine karşı uyarı eylemlerinde bulunduk. Genel Sekreterimiz başkanlığında bir heyet, Hollanda Parlamentosu önünde parlamentoyu, milletvekillerini ve hükümeti uyardı ama buna rağmen maalesef çoğunlukla bu karar alındı. Hollanda Parlamentosu'nun Ermeni soykırımını tanıma kararı, hukuk dışıdır ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) kararlarına aykırıdır. Bilindiği gibi AİHM 2. Dairesi, 2013'te ve AİHM Büyük Dairesi de 2015'te açıkladığı Perinçek-İsviçre Davası ve yine AİHM tarafından verilen Ali Mercan-İsviçre Davası kararlarında özetle, 'soykırım suçu Birleşmiş Milletler 1948 Sözleşmesi'nde tanımlanmış olup, bu tanım değiştirilemez' diyor. Bu suçun varlığına ancak eylemin yapıldığı ülkenin ceza mahkemesi veya yetkili uluslararası mahkeme, karar verebilir. Buna göre, 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelendirilip nitelendirilemeyeceğine karar verecek merci, Türkiye Cumhuriyeti Ağır Ceza Mahkemeleri ve Lahey Adalet Divanı'dır. Parlamentolar bu kapsamda Hollanda Parlamentosu da dahil hükümetler, belediyeler vb. yapılanmalar, bu konularda karar veremezler. Dolayısıyla Hollanda Parlamentosu, bu konuda yetkili değildir. AİHM'in verdiği karar, özet olarak bu."

ulusal.com.tr

Etiketler; #vatan partisi #mehmet cengiz #Hollanda #aihm #doğu perinçek #Ali Mercan #isviçre #1915
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