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AKP'den 100 bin imza şartına ilişkin açıklama
AKP'den 100 bin imza şartına ilişkin açıklama

Av. Nusret Senem: Gerekli yasal yollara başvuracağız

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın 100 bin imza ile ilgili açıklamasına Vatan Partisi'den tepki geldi.

Av. Nusret Senem: Gerekli yasal yollara başvuracağız

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın 100 bin imza ile ilgili açıklamasına Vatan Partisi'den tepki geldi.

Ulusal Kanal'a konuşan Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Av. Nusret Senem, "Bu gerek adayın seçilme hakkına, gerekse vatandaşların seçme hakkına karşı bir saldırı niteliği taşıyor. Çok yanlış bir uygulama olur" dedi.

Senem, "Bunun hiçbir şekilde seçimlerin eşitliğiyle, seçim güvenliğiyle, bir alakası yok" diye konuştu.

Senem, "Bunun yöntemi şudur. Adaylar vatandaşlardan TC numaralarını da almak kaydıyla dilekçeler alırlar. Ayrıca e-devlet yoluyla seçim kurullarına başvuru yöntemleri belirlenir ve kamuoyuna açıklanır. İsteyen adaylara dilekçe vermek yoluyla isteyen de e devlet yöntemiyle başvuru yapabilir. Bunun başka bir yöntemle zorlaştırılması, imkansız hale getirilmesi anlamına gelir. Eğer uygulamayı böyle yapacaklarsa Noter şartı gibi birşey bu. Seçilme hakkını ve seçme hakkını imkansız kılma girişimidir." dedi.

Senem, gerekli yasal yollara başvuracaklarını açıkladı.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #nusret senem #vatan partisi
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