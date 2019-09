Denizlerde av yasağının sona ermesiyle denize açılan balıkçıların yakaladığı balıklar tezgahlarda yerini aldı

Denizlerde av yasağının sona ermesiyle "vira bismillah" diyerek denize açılan balıkçıların yakaladığı balıklar tezgahlarda yerini aldı.

Balıkçıların tuttukları balıklar hallerden sonra pazarlardaki tezgahları doldurdu. Tezgahlarda en çok hamsi tercih ediliyor.

Balık Pazarı balıkçılarından Feridun Bistiren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezonu açtıklarını söyledi.

Siftah ettikleri bugün tezgahlarda hareketliliğin olduğunu belirten Bistiren, "Vatandaşlarımız balığı özlemişler. Hamsimiz istavritimiz var. Hamsinin kilosu 30, istavritin 20 lira. Çipura ve barbunumuzun fiyatı da kilosu 25, 30 lira arasında değişiyor." diye konuştu.

Bistiren, sezonun bol ve bereketli geçeceğini ifade ederek "Bolluk olunca ucuz olur, güzel olur herkes gönlüne göre yer. Beş on gün sonra sezon belli olur, daha da iyi olur fiyatlar. Şu an en çok hamsi ve istavrit satılıyor" dedi.



"Vatandaşımız en çok hamsiyi tercih ediyor, özlem var"

Balıkçı Hamza Köksoy da fiyatların ilerleyen günlerde düşeceğini belirtti.

Bu yıl bolluk beklediklerini dile getiren Köksoy, "Şu an tezgahın yıldızı hamsi. Vatandaşımız en çok hamsiyi tercih ediyor, özlem var." diye konuştu.

Balık pazarında alışveriş yapan Selahattin Çetenek ise haftanın 3 günü balık tüketen bir aile olduklarını ifade etti.

Balığı fiyatı uygun olması nedeniyle tercih ettiğini belirten Çetenek, "Şu anda bütçemize baktığımızda tavuk fiyatından daha düşük balık. Vitamin olarak da balık diğerlerine göre yararlı." değerlendirmesini yaptı.

Balık pazarında alışveriş yapan Ali Kara da balık fiyatlarının uygun olduğunu söyledi.