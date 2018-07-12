Rus siyaset bilimci ve Türkolog Vladimir Avatkov'dan Türkiye ile ilgili dikkat çeken açıklamalar geldi. Habertürk'e konuşan Avatkov, S-400'lerin alımından Rusya ve Türkiye arasında gelişen işbirliğine kadar bir çok konuda açıklama yaptı.

Türkiye ve Rusya arasındaki işbirliğini değerlendirdi, yeni dönemde oluşacak ilişkiler hakkında konuştu. Rus Türkolog Vladimir Avatkov'dan kritik açıklamalar geldi.



Habertürk'ten Nalan Koçak'a konuşan Vladimir Avatkov Türkye ve Rusya arasındaki işbirliğine dikkat çekti.



"Rus-Türk ilişkileri hızla gelişiyor. Aramızda pek çok proje var. Akkuyu, Türk Akımı gibi... Aynı zamanda, son zamanlarda Suriye konusunda üçlü bir birlik oluşturuldu. Rusya-İran-Türkiye arasında... Demek ki güvenlik alanında da işbirliğine başladık fakat devam etmemiz gerekiyor.Türkiye dünya politikasında yeni bir merkez olmaya başladı. Bundan da çok memnunuz"



ABD'nin yaptırımlarına rağmen Ankarta, s-400'leri almak konusunda kararlı görünüyor. Avatkov, Türkiye'den yine de emin olamadıklarını, ancak S-400'ler için hazır olduklarını söyledi.



S-400 hava savunma sistemlerini almaya hazırsınız. Biz de satmaya hazırız. Biz kendimizden eminiz ama Türkiye emin mi tam anlayamıyoruz. Eskiden bir kez reddettiniz, bir ihale vardı, iptal ettiniz. Şimdi inşallah böyle bir problem olmayacak. İmzalar atıldı, demek ki süreç devam ediyor.



Rus Türkolog, S-400'lerden vazgeçilmesi durumunda Türkiye ile ilgili pozisyonlarının değişeceğini de sözlerine ekledi.



Türkiye'nin bir dış politika konseptinin olmamasının uzun vadede problem yaratabileceğini söyleyen Avatkov, Türkiye'de her partiyle çalışabileceklerini de söyledi.



Rusya hep iktidar partileriyle çalışır. Ama Türkiye'de başka partilerin de ağırlığı var, önemli rol oynuyorlar. Zaten sizin şöyle bir alışkanlığınız var, partiler değişiyor. Çok partili sisteme geçtiğinizden beri böyle. Diğer partiler Rusya'ya çok da olumlu bakmıyor. Biliyorsunuz eskiden CHP olumlu bakıyordu. Atatürk zamanında çok iyi ilişkilerimiz vardı. Fakat CHP, eski CHP değil. Sonuçta iktidarınızı siz seçiyorsunuz, biz de seçilmiş hükümetinizle çalışıyoruz



Avaktov Suriye konusunda ise sonbaharda önemli gelişmeler yaşanabileceğini kaydetti.



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