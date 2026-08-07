Avcılar Belediyesi ihale soruşturmasında 12 şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 şüpheli Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Cumhuriyet savcılığında ifadesi alınan şüpheliler, "kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi. Hakimlik, 12 şüphelinin tamamının tutuklanmasına hükmetti.

NE OLMUŞTU?

Soruşturma, Avcılar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün 2022 yılında gerçekleştirdiği "Avcılar İlçesi Asfalt İmalatları" ihalesine ilişkin belirlemeler üzerine başlamıştı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının incelemesinde, söz konusu ihalede kamu kurumlarından yaklaşık maliyet araştırması yapılmadan yüksek teklif alındığı ve bu yolla ihalenin maliyetinin yükseltildiği tespit edilmişti. Bu tespitler doğrultusunda başsavcılık, "ihaleye fesat karıştırma" suçundan soruşturma başlatmıştı.

Kamu zararına yol açtıkları gerekçesiyle 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul, Ankara, Balıkesir ve Bitlis'te eş zamanlı düzenlenen operasyonda bu şüphelilerden 12'si yakalandı. Gözaltı kararı bulunan şüphelilerden birinin sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi gördüğü, bir diğerinin ise başka bir suçtan cezaevinde bulunduğu öğrenildi.

KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

Hakkında gözaltı kararı verilen 14 şüphelinin kimlikleri şöyle sıralandı: Yaklaşık Maliyet Komisyonu ve İhale Komisyonu Başkanı Seçkin Özcan, Yaklaşık Maliyet Komisyonu üyesi İsmail Kurtuluş, Yaklaşık Maliyet Komisyonu ve İhale Komisyonu üyesi Salman Kalmaz, Fen İşleri Müdürü ve ihale yetkilisi Nevzat Yalçın, İhale Komisyonu üyeleri Dursun Yavuz, Kemal Baki ve Kemal Kenar. Listede ayrıca bazı inşaat ve asfalt firması yetkilileri de yer aldı: Gülay Güneş, Burak Güneş, Furkan Karaca, Behçet Hırdar, Celal Hırdar, Mustafa Timur ve Yüksel Kırıcı.

Soruşturma, tutuklanan 12 şüphelinin adli süreci ile devam ediyor.