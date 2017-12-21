Avcılar Belediyesi ve Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) öğrencilerin toplumsal kurallar içerisinde yaşama hazırlanması için anne ve babaları ile sürdürülen "AÇEV Eğitim Programları" ve “Hayat Boyu Yaşam Okulu” protokolü imzaladı.

Avcılar Belediye Başkanlığı’nda gerçekleşen törende Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli ve AÇEV Genel Müdürü Nalan Yalçın tarafından imzalar atıldı.



Avcılar Belediyesi’nin çocuklara yönelik hassasiyetine değinen Toprak, “Avcılar Belediyesi olarak önceliklerimiz arasına her zaman çocuklarımızı koyduk. Bilim insanlarının yaptığı araştırmaya göre, çocuklar bildiklerinin yarsını 6 yaşına kadar öğreniyor. Bu süreçte profesyonel eğitim almak çok önemli.



Anneleri çalışmayan, kreşe gidemeyen çocuklar için Avcılar Belediyesi tarafından Çocuk Kulüpleri kuruldu. Bu bağlamda geleceğe yön verecek olan çocuklarımız bize emanettir. Anne Çocuk Eğitim Vakfı işbirliği ile tüm Kent Enstitüleri ve Çocuk Kulüplerimizde eğitim alan öğrencilerimizin toplumsal kurallar içerisinde yaşama hazırlamak için anne ve babaları ile sürdürdüğümüz AÇEV Eğitim programları ve “Hayat Boyu Yaşam Okulu” protokolünü imzalıyoruz. AÇEV Genel Müdürü Nalan Yalçın’a katkılarından dolayı teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz" diye konuştu.