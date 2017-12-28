İstanbul Avcılar'da, deniz açıklarında erkek cesedi bulundu. Kimliği belirsiz Ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Denizköşkler Mahallesi'nde sahilde yürüyüş yapanlar, deniz yüzeyinde ceset gördü. Bunun üzerine çevredekiler durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.
Dalgıç polisler, denize girerek erkek cesedini çıkardı.
Ceset daha sonra polis ekipleri tarafından incelendi. Kimliği belirsiz cesedin, uzun süre denizde kaldığı tahmin ediliyor.
İncelemelerin ardından ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
İstanbul Avcılar'da, deniz açıklarında erkek cesedi bulundu.
İstanbul Avcılar'da, deniz açıklarında erkek cesedi bulundu. Kimliği belirsiz Ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
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