Avcılar’da başkanlık koltuğuna Yüksel Can oturdu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasının etkileri yerel yönetimlerde de hissedilmeye devam ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından geçici tedbir kararıyla görevinden uzaklaştırılan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara’nın yerine başkanvekili olarak CHP’li Yüksel Can seçildi.

Avcılar Belediye Meclisi’nde yapılan oylamada, CHP’nin adayı olan Yüksel Can 24 oy alırken, AK Parti’nin adayı Mahmut Lökbaş 13 oyda kaldı. Böylece, Avcılar’da belediye yönetimi CHP’de kalmaya devam etti.

TUTUKLAMA KARARLARININ ARDINDAN MECLİSLER HAREKETE GEÇTİ

İstanbul Valiliği, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmaları kapsamında bu isimlerin görevden uzaklaştırıldığını duyurmuştu.

Görevden uzaklaştırma kararlarının ardından söz konusu belediyelere, meclislerinde yeni başkanvekillerinin seçilmesi için 11 Haziran'da olağanüstü toplanmaları talimatı verilmişti. Bu çağrı doğrultusunda Avcılar Belediye Meclisi toplanarak Yüksel Can’ı başkanvekilliğine getirdi.