Osmaniye'de avcılar ve atıcılar, TSK tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na gönüllü katılmak için kaymakamlığa dilekçe verdiler

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde Avcılar ve Atıcılar Derneği üyeleri, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na gönüllü olarak katılmak için kaymakamlığa başvurdu.



Harekata destek amacıyla ilçe merkezinde bir araya gelen dernek üyeleri, kaymakamlık binasına kadar yürüdü.



Bahçe Avcılar ve Atıcılar Derneği Başkanı Mehmet Özalp, burada yaptığı açıklamada, harekata sonuna kadar destek verdiklerini dile getirdi. Bu konuda kendilerine verilecek her türlü görevi seve seve kabul edeceklerini belirten Özalp, "Ülkemizin gelecekteki aydınlık, güzel yarınları için Avcılar ve Atıcılar Derneği olarak devletimizin ve başkomutanımızın daima emrinde olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Düşmanlar şunu bilsin ki biz düşmanla kavgayı kına, savaşı ise düğün biliriz." diye konuştu.



Kaymakam Müfit Gültekin de Türklerin geleneğinde ordu sefere çıktığında geride kalanların ordunun zaferle dönmesi için dua etmek ve elinden gelen yardımı yapmak olduğunu ifade ederek "Sizlerin bu talebini kaymakamlık olarak alacağız ve ilgili makamlara ileteceğiz." dedi.



Konuşmaların ardından dernek üyeleri dilekçelerini kaymakamlığa verdi.