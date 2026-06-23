AVM'de denetim yaparken görüntülenen 6 şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar'da bir alışveriş merkezinde (AVM) kendisini "Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı" olarak tanıtıp kameralar eşliğinde sözde denetim yapan ve bu anlara ait görüntüleri sosyal medyada büyük tepki toplayan şüpheli, beraberindeki 5 kişiyle birlikte kıskıvrak yakalandı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
AVM'de denetim yaparken görüntülenen 6 şüpheli yakalandı
Yayınlanma:

Söz konusu skandal görüntülerin internette yayılmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı hızla harekete geçti. "Kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi" suçu kapsamında yürütülen soruşturmada, başsavcılık tarafından Ferhat A. ve bağlantılı olduğu tespit edilen 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı, arama ve el koyma talimatı verildi.

8 İLDEKİ BAĞLANTILAR ARASINDA OPERASYON: GÖZALTI İSİMLERİ NETLEŞTİ

Emniyet güçlerince bugün düzenlenen eş zamanlı operasyon neticesinde, sahte unvanla AVM basıp şov yapan şebeke üyeleri tek tek toplandı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin isimleri şu şekildedir:

Ferhat A.
Ergin V.
Seyit Ahmet A.
Mustafa G.
Eyüp V.
Yusuf Y.

Yakalanan zanlılar, sağlık kontrolünden geçirilerek detaylı ifade ve sorgu işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Önce ceza kesip sonra rüşvet pazarlığı yapmışlar: Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat tutuklandı!Önce ceza kesip sonra rüşvet pazarlığı yapmışlar: Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat tutuklandı!Yerel Yönetimler

Kaynak: Anadolu Ajansı

avm gözaltı
Günün Manşetleri
Önce ceza kesip sonra rüşvet pazarlığı yapmışlar
Bolu Dağı'nda Askeri mühimmat tırı devrildi!
İstanbul merkezli 8 İlde şafak operasyonu!
Mersin Silifke Belediyesi'nde rüşvet operasyonu
Başkan Ali Ercan Akpolat dahil 35 kişiye tutuklama talebi
Ankara'da 36. NATO Zirvesi için güvenlik önlemleri ve yasaklar belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü
İstanbul'da anaokulunda çubuklu dayak skandalı!
81 ile suç örgütleriyle mücadele genelgesi gönderildi
Eyüpsultan'da pastanede doğal gaz kaçağı
Çok Okunanlar
Son dakika: Meteoroloji 23 Haziran raporunu yayında! 48 il için sıcaklık ve çöl tozu alarmı Son dakika: Meteoroloji 23 Haziran raporunu yayında! 48 il için sıcaklık ve çöl tozu alarmı
Altında yön aşağı döndü! 23 Haziran salı gram ve çeyrek altın fiyatları çakıldı Altında yön aşağı döndü! 23 Haziran salı gram ve çeyrek altın fiyatları çakıldı
Ankara’da feci kaza: Scooter kullanan 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Ankara’da feci kaza: Scooter kullanan 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Ardahan'da korkutan deprem! Ardahan'da korkutan deprem!
Bolu Dağı'nda Askeri mühimmat tırı devrildi! Bolu Dağı'nda Askeri mühimmat tırı devrildi!