AVM'de denetim yaparken görüntülenen 6 şüpheli yakalandı

Söz konusu skandal görüntülerin internette yayılmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı hızla harekete geçti. "Kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi" suçu kapsamında yürütülen soruşturmada, başsavcılık tarafından Ferhat A. ve bağlantılı olduğu tespit edilen 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı, arama ve el koyma talimatı verildi.

8 İLDEKİ BAĞLANTILAR ARASINDA OPERASYON: GÖZALTI İSİMLERİ NETLEŞTİ

Emniyet güçlerince bugün düzenlenen eş zamanlı operasyon neticesinde, sahte unvanla AVM basıp şov yapan şebeke üyeleri tek tek toplandı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin isimleri şu şekildedir:

Ferhat A.

Ergin V.

Seyit Ahmet A.

Mustafa G.

Eyüp V.

Yusuf Y.

Yakalanan zanlılar, sağlık kontrolünden geçirilerek detaylı ifade ve sorgu işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.