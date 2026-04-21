AVM'lere giriş ücretli mi oluyor? Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldi

Sosyal medya ve bazı basın organlarında yer alan "AVM'lere girişler ücretli olacak" iddiaları, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlandı.

Simge Sarıyar
AVM'lere giriş ücretli mi oluyor? Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldi
Alışveriş merkezlerine (AVM) girişlerin ücretlendirileceğine dair sosyal medya hesaplarında ve bazı basın yayın organlarında yayılan haberler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından kesin bir dille yalanlandı.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİ İDDİALARI KABUL ETMEDİ

Konuya ilişkin bir diğer yalanlama da Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği'nden (AYD) geldi. Dernek, sektör paydaşlarının gündeminde giriş ücretlerine dair herhangi bir karar bulunmadığını bildirdi. Yapılan bu açıklamalarla birlikte, AVM girişlerinin ücretli olacağına dair ortaya atılan iddiaların asılsız olduğu netlik kazandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan ‘ Alışveriş Merkezleri ve Yöneticileri Başkanlığı’nın kararıyla AVM’lere girişlerin ücretli olacağı’ yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır. İddialara kaynak gösterilen ‘ Alışveriş Merkezleri ve Yöneticileri Başkanlığı’ adında resmi bir kurum veya üst kurul bulunmamaktadır. Ticaret Bakanlığı kayıtlarında, AVM girişlerinin ücretli hale getirilmesine yönelik herhangi bir çalışma, bildirim veya düzenleme mevcut değildir. Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) tarafından yapılan açıklamada da sektör paydaşlarının böyle bir kararı olmadığı ve söz konusu iddiaların asılsız olduğu belirtilmiştir. Vatandaşlarımızın, kamuoyunda infial yaratma amacı güden bu tür asılsız paylaşımlara itibar etmemeleri önemle rica olunur.”

