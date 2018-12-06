Akdeniz'deki uluslararası gerilim kuzeye Karadeniz'e taşınıyor. ABD, Türk Akımı ve Kuzey Akımı 2 projesini engellemek için elinden geleni yapıyor. Üstelik bunu da açık açık, gazetelerde televizyonlarda göstere göstere ilan ediyor. Son olarak Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton ABD'li Wall Street Journal Gazetesi'ne Türk Akımı ve Kuzey Akımı 2 projelerini engellemeye çalıştıklarını açıkladı.

Perinçek'in açıklamasının ardından Rusya'nın Türkiye Başkonsolosluğu da sosyal medya hesabından ABD-Ukrayna Stratejik Ortaklık Komisyonu Ortak Bildirisi'ni duyurmuştu.



John Bolton ise Amerikan gazetesine verdiği mulakatta dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bolton, ABD'nin Kuzey Akımı 2 projesinin inşasını durdurmak için bir takım önlemler almak niyetinde olduğunu açıkladı. Seçeneklerin ise masaya yatırıldığını belirtti.



Bolton Trump'ın ve bazı Avrupa Birliği üyesi ülkelerin amacının Almanya-Rusya arasındaki boru hattının inşasını engellemek olduğunu açıkça ifade etti. Avrupa'nın enerji ihtiyacının ise ABD'den taşınacak sıvılaştırılmış doğalgaz ile giderilmesi planlanıyor.



Washington yönetimi bugüne kadar pek çok kez Almanya'ya Rusya ile ortak boru hattı projesini durdurması çağrısı yapmıştı. ABD, projede faaliyet gösterecek Avrupalı firmaları ABD'nin yaptırım listesine almakla tehdit ediyor.



Öte yandan uluslararası haber ajanslarının duyurduğu yeni bir gelişme ABD'nin Karadeniz'e 6. filoyu göndermek niyeti taşıdığıyla ilgili. Amerikan CNN televizyonunun Pentagon'dan üç yetkiliye dayandırdığı haberinde, Amerikan ordusunun Karadeniz'e savaş gemisi sevk etme hazırlığında olduğu belirtildi.



Montrö Boğazlar Sözleşmesine göre Karadeniz'e kıyısı olmayan ülkelerin, Çanakkale ve İstanbul Boğazı'ndan askeri deniz araçlarının geçişi konusunda Türkiye'den 15 gün öncesinden izin talep etmesi gerekiyor.



ABD'nin bu hamlesi akıllara ABD'nin AB Temsilcisi Gordon Sondland, 12 Kasım'da Brüksel'de European Policy Centre adlı düşünce kuruluşunda yaptığı konuşmayı akıllara getirdi. Sondland, "Kuzey Akımı II ve Türk Akımı projelerinin altını oyacak ya da onu doğrudan durduracak araçların tümünü henüz kullanmadık. Muhalefetimizin kendiliğinden yeterli olacağını umuyoruz. Ama bu yaklaşımımız uygulanmazsa, Başkan Trump projeyi engelleyecek ve durduracak daha bir çok araca sahip" demişti.



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