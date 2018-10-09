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Avrasya Parlamento Başkanları Antalya’da buluştu

Avrasya Parlamento Başkanları Toplantısı’nın üçüncüsü Antalya’da yapılıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi himayesinde yapılan toplantıya 39 ülke katılıyor. Toplantının ana başlıkları Avrasya'da ekonomik işbirliği, ulusal paralarla ticaret ve teröre karşı mücadele.

Avrasya Parlamento Başkanları Antalya’da buluştu

39 ülkenin katıldığı Avrasya Parlamento Başkanları Toplantısı'nın 3'üncüsü Türkiye'de düzenleniyor. Antalaya'nın ev sahipliğindeki toplantının açılış konuşmasını Meclis Başkanı Binali Yıldırım yaptı, ulusal paralarla ticareti vurguladı. 

Daha önce Rusya ve Güney Kore'nin ev sahipliği yaptığı Avrasya Meclis Başkanları Toplantısına katılan ülkeler meclis başkanı, başkan yardımcısı veya milletvekili seviyesinde temsil ediliyor.

Toplantının ana teması "Avrasya'da ekonomik işbirliği, çevre, sürdürülebilir kalkınma" olarak belirlendi.  

Toplantı, küresel ve bölgesel düzeyde sürdürülebilir kalkınmaya yönelik güncel zorlukları ele almayı ve bu zorlukları bertaraf etmek için uluslararası işbirliğini artırmayı amaçlıyor. 

Davetliler için "hoşgeldin resepsiyonu" düzenlendi. Meclis Başkanı Binali Yıldırım, burada konuştu.

Turizmin başkenti Antalya, sabah saatlerinden itibaren de yoğun diplomasi trafiğine sahne oldu. Meclis Başkanı Yıldırım, ikili görüşmeler yaptı. İlk olarak Rusya Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin ile görüşen Yıldırım, ardından Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin ile bir araya geldi.

Yıldırım, İran Meclis Başkanı Ali Laricani, Katar Şura Meclisi Başkanı Ahmed Bin Abdullah Al Mahmud, Pakistan Senato Başkan Yardımcısı Saleem Mandviwalla, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenterler Asamblesi Başkanı George Tsereteli, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Güney Kore Meclis Başkanı Moon Hee Sang, Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov, Endonezya Meclis Başkanvekili H. Fadli Zon ve Çin Halk Cumhuriyeti Meclis Başkan Yardımcısı Chilin Baima ile görüştü.

İkili görüşmelerin tümü basına kapalı olarak yapıldı. Masa da ayrıca, ticaret savaşları, ulusal paralarla ticaret, terör ve uyuşturucu kaçakçılığına karşı mücadele konuları da olduğu belirtiliyor.



ulusal.com.tr

 

Etiketler; #avrasya #antalya
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