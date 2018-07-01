24 Haziran seçimleri sonrası zam furyası başladı. Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine 4 ila 6 lira zam yapıldı. Otomobillerden tek yön geçiş ücreti olarak 23 lira 30 kuruş, minibüsler için ise 34 lira 90 kuruş alınacak.

İstanbul'da Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam yapıldı.



24 Haziran'da yapılan seçimlerin ardından başlayan zam fuyasından bu kez Avrasya Tüneli geçiş ücreti nasibini aldı. Otomobil geçiş ücretlerine 4 lira 10 kuruş, minibüs ücretlerine ise 6 lira 10 kuruş zam yapıldı.



1 Temmuz itibariyle geçerli olan yeni tarifeyle tek yön geçişlerde otomobillerden alınan 19 lira 20 kuruşluk ücret 23 lira 30 kuruşa, minibüslerden alınan 28 lira 80 kuruşluk ücret ise 34 lira 90 kuruşa yükseltildi.



Avrasya Tüneli’nin resmi sitesinden yapılan açıklamada "Fiyatlara yüzde 8 KDV dahildir. Avrasya Tüneli'nden yalnız 1. ve 2. sınıf araçlar geçebilmektedir" açıklması yapıldı.



ulusal.com.tr

