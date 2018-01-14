Gelen son dakika haberine göre, İstanbul'un Avrupa ile Anadolu yakasını bir birine bağlayan Avrasya Tüneli'nin Avrupa yakasına giriş kısmı polis tarafından kapatıldı. Avrasya Tüneli, Ankara istikametinde polis, şüphe üzerine içinde 3 kişinin bulunduğu aracı durdurmak istedi. Araç durmayınca polis önce havaya ateş açtı, ardından ise aracın tekerleklerine doğru ateş etti. Bu sırada araçta bulunan Volkan T. hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Tünel kapısında çok sayıda Polis ekibi ve Ambulansların bulunduğu bildirildi.

Fatih'te uygulama noktasında dur ihtarına uymayıp polis memurunun ayağını ezerek kaçmaya çalışan araca ateş açılması sonucu bir şüpheli öldü, 2 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Avrasya Tüneli Yenikapı girişinde bulunan uygulama noktasında polis ekipleri, 34 UU 3148 plakalı şüpheli aracı durdurmak istedi.



Sürücünün durmayıp otomobili ekiplere doğru sürmesi üzerine, bir polis memurunun ayağı ezildi. Önce araca uyarı atışı yapan polis ekibi, kaçmaya çalışan otomobili ateş ederek durdurdu.



Açılan ateş sonucu ağır yaralanan otomobil sürücüsü Volkan T. hayatını kaybetti. Araçta bulunan biri kadın iki kişi de yaralandı.



Yaralı polis memuru ve otomobildeki şüpheliler, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.



Ölen Volkan T'nin çok sayıda suç kaydı olduğu ve 7 olaydan aranması bulunduğu öğrenildi.





Avrasya Tüneli trafiğe açıldı

Otomobil incelemelerin ardından olay yerinden kaldırılırken, Avrasya Tüneli'nin girişi trafiğe açıldı.



Avrasya Tüneli Yenikapı girişinde bulunan uygulama noktasında polis ekiplerinin ihtarına uymayan ve güvenlik güçlerince ateş açılarak durdurulan otomobilin içi ve çevresinde Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldı. Polis, güvenlik şeridiyle çevrilen bölgede incelemelerini tamamlarken, otomobil olay mahalinden çekici ile kaldırıldı. Aracın yoldan kaldırılmasının ardından Avrasya Tüneli'nin girişi ulaşıma açıldı.



Olayda, 47 suçtan sabıka kaydı bulunan ve 7 olaydan aranması olduğu öğrenilen sürücü Volkan T. hayatını kaybetmiş, araçta bulunan biri kadın iki kişi de yaralanmıştı. Yaralılardan Mehmet Ç'nin hayati tehlikesinin olduğu, çeşitli suçlardan sabıka kaydı bulunan ve Volkan T'nin eşi olduğu öne sürülen kadının ise ayakta tedavi edildiği bildirildi.



