Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine 1 Şubat'tan itibaren artış yapıldığı bildirildi.

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine 1 Şubat'tan itibaren artış yapıldığı bildirildi.



Avrasya Tüneli İşletme İnşaat ve Yatırım AŞ (ATAŞ) tarafından işletilen Avrasya Tüneli'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, tünelden geçiş ücretlerinin 1 Şubat'tan geçerli olmak üzere yeniden düzenlendiği belirtildi.



Duyuruda, saat 00.00 itibarıyla geçerli olmak üzere Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretlerinin otomobiller için 21 lira, minibüsler için ise 31,50 lira olarak belirlendiği kaydedildi.



Bu arada, 20 Aralık 2016'da açılışı gerçekleştirilen Avrasya Tüneli'nde 3 Ocak 2017'den itibaren otomobiller için 16,60 lira, minibüsler için ise 24,90 lira geçiş ücreti uygulanıyordu.