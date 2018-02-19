Avrupa Atatürkçü Düşünce Dernekleri Birliği, kuruluşunun 25'nci yılını coşkuyla kutladı. Düsseldorf'ta yapılan kutlamaya, Türkiye'den önemli isimler katıldı. Çok sayıda davetlinin yer aldığı gecede şiir dinletisi ve tiyatro gösterisi de yapıldı.

Avrupa Atatürkçü Düşünce Dernekleri Birliği, 25 yaşında.30 dernekten oluşan birlik için Almanya'da kutlama gecesi yapıldı. Düsseldorf'daki kutlamaya Avrupa'nın dört bir yanından vatandaşlar katıldı.Düsseldorf Başkonsolosu Şule Gürel ve Almanya Uyumdan Sorumlu Devlet Müsteşarı Serap Güler de geceye katılan isimler arasındaydı. Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan ve Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı İnci Özdil de Türkiye'den davet edilen isimler oldu.25'nci yaş kutlaması, saygı duruşu yapılması ve İstikal Marşının okunmasıyla başladı. Ardından Avrupa Atatürkçü Düşünce Dernekleri Birliği'nin etkinliklerin anlatıldığı slayt gösterisiyle yapıldı.Gecenin açılış konuşmasını Birlik başkanı doktor Mustafa Tosun yaptı. Tosun,birliğin Avrupa'daki eylemlerini anlattı.Düsseldorf Başkonsolosu Şule Gürel, Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan ve Vatan Partisi Genel Başkan yardımcısı İnci Özdil de gecede konuşma yapan isimlerdendi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gönderdiği kutlama mektubu sahneden okundu.Konuşmaların ardından kutlama şölenine geçildi. Usta sanatçılar Sunay Akın ve Utku Erişik geceye katılanlara tiyatro gösterisi sundu.Kutlamanın son bölümünde ise sahneye solist Nihal Arda çıktı.