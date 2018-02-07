Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, Avrupa Birliği (AB) ile vize serbestisine dair "Bunu tamamlamış bulunuyoruz. Türkiye'nin çalışması bugün yarın AB Komisyonu'na teslim edilecek" dedi

Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, Avrupa Birliği (AB) ile vize serbestisine dair "Vize ile ilgili çalışmayı tamamladık. Bugün yarın komisyona bu çalışma teslim edilecek. Türkiye üzerine düşen bütün mükellefiyetleri yerine getirmiştir. Bize göre 72 kriterin hepsi yerine getirilmişti de" dedi



AB Bakanı Çelik, AB ile İİT arasında zirve önerdiklerini, "Haziran'a doğru gerçekleşmesinin küresel mesaj açısından verimli olabileceğini" söyledi.