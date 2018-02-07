Dolar güne yükselişle başladı
Dolar güne yükselişle başladı
Marmara Bölgesi'nde sıcaklık yükseliyor
Marmara Bölgesi'nde sıcaklık yükseliyor
WhatsApp ve PTT Messenger ile ilgili flaş açıklamalar
WhatsApp ve PTT Messenger ile ilgili flaş açıklamalar
7 KHK daha yasalaştı
7 KHK daha yasalaştı

Avrupa Birliği Bakanı Çelik'ten vize serbestisi açıklaması

Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, Avrupa Birliği (AB) ile vize serbestisine dair "Bunu tamamlamış bulunuyoruz. Türkiye'nin çalışması bugün yarın AB Komisyonu'na teslim edilecek" dedi

Avrupa Birliği Bakanı Çelik'ten vize serbestisi açıklaması

Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, Avrupa Birliği (AB) ile vize serbestisine dair "Vize ile ilgili çalışmayı tamamladık. Bugün yarın komisyona bu çalışma teslim edilecek. Türkiye üzerine düşen bütün mükellefiyetleri yerine getirmiştir. Bize göre 72 kriterin hepsi yerine getirilmişti de" dedi

AB Bakanı Çelik, AB ile İİT arasında zirve önerdiklerini, "Haziran'a doğru gerçekleşmesinin küresel mesaj açısından verimli olabileceğini" söyledi.

Etiketler; #avrupa birliği #Ömer Çelik #vize serbestisi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.