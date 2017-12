Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, vize serbestisiyle ilgili, "Türk hükümeti çok kısa bir süre içerisinde bu eksik olan kriterlerin nasıl yerine getirileceğiyle ilgili bir teklifini bize sunacak" dedi

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, AB ile Türkiye arasındaki ilişkilere ilişkin, "Siyasi anlamda iki taraf arasında bazı gerginlikler yaşanıyor ama ilişkilerimiz her zaman çok güçlüydü. Tarih içerisinde inişler çıkışlar olabiliyor ama bunların üstesinden gelebiliyoruz iki taraf olarak." dedi.



Büyükelçi Berger, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ege Sanayicileri ve İşadamları Derneği ile İzmir Ticaret Borsasını ziyaret etti.



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nu ziyaretinde, farklı illerde zaman zaman gittiğini belirten Berger, İzmir'in de iş birliği içinde oldukları kentlerden birisi olduğunu, bunu sürdürmeyi umut ettiklerini anlattı.



Berger, kentin sorunlarını dinlemek istediğini, ticari faaliyetleri ve belediyenin mültecilere yönelik çalışmalarını hakkında bilgi almak istediğini dile getirdi.



-"Sadece Türkiye'ye havale edilerek işin içinden çıkılamayacağı bir realite"



Kocaoğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek mülteciler konusunun Türkiye'nin önemli bir sorunu olduğunu vurguladı.



Aziz Kocaoğlu, şöyle konuştu:



"Suriye ve diğer ülkelerden gelen mülteciler, refah ülkeleri haricinde bir yerde kalmak istemiyor, herkesin hedefi Avrupa'ya gitmek. Bunun için ölümü göze alıyorlar. Herkesin bildiği gibi ölümü göze alan insanın yapamayacağı bir şey yok. Türkiye'de hiç bir ülkede olmayacağı kadar rahat yaşıyorlar, destekleniyorlar. Bu sorun sadece Türkiye'ye havale edilerek işin içinden çıkılamayacağı bir realite. Biz insani yardımlarımızı merkezi hükümet, yerel yönetim ve yardımseverlerle hayata geçiriyoruz. Hayata tutunmalarını sağlamaya çalışıyoruz."



Büyükelçi Berger, daha sonra Ege Sanayicileri ve İşadamları Derneği'ni (ESİAD) ziyaret etti, dernek başkanı Fadıl Sivri'yle görüştü.



Berger, AB'nin Türkiye'nin en büyük ekonomik ortaklarından olduğunu vurgulayarak, taraflar arasında canlı bir ekonomik ilişki bulunduğuna dikkati çekti.



Fadıl Sivri'nin 2017 yılının AB-Türkiye ilişkisi açısından yavaş geçen bir yıl olduğunu, ilerleme raporu yayımlanmadığını söylemesi üzerine Berger, hiç bir ülke için rapor yayımlanmadığını belirtti.



Pamuk korbeyini izledi



Daha sonra İzmir Ticaret Borsasına geçen Büyükelçi Berger, burada satıcı ve alıcının bir araya geldiği, ürünün fiyatının belirlendiği geleneksel pamuk korbeyini izledi.



Tarihi meclis salonunda İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ile görüşen Berger, son 6-7 aylık dönemde AB - Türkiye ilişkileri kapsamında üst düzey görüşmeler gerçekleştirildiğini, 10 gün önce de Brüksel'de üst düzey ekonomik diyalog toplantısı yapıldığını söyledi.



Berger, burada her iki tarafın da AB-Türkiye ilişkilerinin güçlü olduğu yönünde bir sonuca vardığını aktararak şu değerlendirmede bulundu:



"Siyasi anlamda iki taraf arasında bazı gerginlikler yaşanıyor ama ilişkilerimiz her zaman çok güçlüydü. Tarih içerisinde inişler çıkışlar olabiliyor ama bunların üstesinden gelebiliyoruz iki taraf olarak. Esasında yaptığım ziyaretlerde hep bu iyimser havayı görüyorum. Siyasi anlamdaki gerginlikleri bir taraf bırakırsak sivil toplum kuruluşları olarak, belediyeler, yerel yönetimler düzeyinde, iş çevreleri anlamında ve diğer örgütlerde her zaman AB-Türkiye arasında yakın ilişki olduğunu görüyoruz. AB-Türkiye arasındaki bu ilişkiler Türkiye'nin daha da başarılı olmasına katkıda bulunacaktır."



Berger, İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli'nin Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusunu hatırlatması üzerine bunun iki tarafın da yararına olacağı konusunda hemfikir olduklarını belirtti.



Temel olarak tarım, hizmet sektörü ve kamu alımlarının dahil edilmesi ile alakalı bir güncelleme yapılmasının gündemde olduğunu ifade eden Berger, "Bununla alakalı iki önemli konu var. Serbest ticaret anlaşmaları... Bu tür ilişkilere Türkiye'nin çıkarları nasıl yansıtılabilir konusu var. Kurallara dayalı sisteme oturtma mevzusu var. Aramızdaki anlaşmazlıkları hukuki çerçevede çözebilmenin yolunu açacak bir düzenlemenin olması önemli bir konu." diye konuştu.



Vize serbestisi



Vize serbestisinin sağlanmasıyla ilgili Türkiye ile anlaşmaya varılan kriterler olduğuna işaret eden Christian Berger, sözlerini şöyle tamamladı:



"Bu kriterlerin yerine getirilmesi lazım vize serbestisinin sağlanması için. Hala eksik olan kriterler var yerine getirilmemiş olan. Türk hükümeti çok kısa bir süre içerisinde bu eksik olan kriterlerin nasıl yerine getirileceğiyle ilgili bir teklifini bize sunacak. Türkiye esasında kriterlerin büyük kısmını kısa sürede yerine getirdi. Geri kalanların da aynı şekilde tamamlanacağına inancımız var. Tabi ki hala yapılması gereken işler var ama kendi açımdan hem hükümetle hem sizinki gibi örgütlerde organizasyonlarla yaptığım işbirliklerinde hep isteklilik görüyorum bu konuyla ilgili olarak. Bu konularla ilgili iş çevrelerinin ne söyleyeceğini her zaman dikkatli dinlememiz gerekiyor."