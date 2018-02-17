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Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye vize için tek şart

Avrupa Birliği, Türkiye'nin terörle mücadelesinin yumuşamasını istiyor. Belçika Dışişleri Bakanı Reynders, vize serbestisi şartlarına ilişkin konuştu. Belçikalı bakan, "Terörle mücadele kanunlarının hafifletilmesi gerek" dedi

Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye vize için tek şart

Avrupa'dan "terörle mücadele yasası yumuşatılmalı" talebi geldi.

Türkiye hem yurt içinde hem sınır ötesinde terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Ancak Avrupa Birliği (AB) vize serbestisi için "Terörle mücadelede için yumuşama" şartında diretiyor.

Anlaşmaya varılabilmesi için Afrin konusunda şart koşuldu. Açıklamayı Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynder yaptı, "Türkiye bu yasayı AB değerleriyle uyumlu hale getirirse, vize kolaylığı konusunda bir miktar ilerleme ihtimali sağlanır" dedi.

Belçikalı bakan, sözleri Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik’in de katıldığı AB Dışişleri Bakanları toplantısı öncesinde sarfetti.

Toplantıda da Zeytin Dalı Harekâtı gündeme geldi. AB Dışişleri Bakanları buluşmasında Türkiye'nin Afrin'e düzenlediği operasyon görüştü. Bakanlar, terör örgütü PKK-PYD'nin sıkça propagandasını yaptığı siviller konusundaki endişelerini dile getirdi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #avrupa birliği #türkiye #vize #afrin #suriye #terör
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