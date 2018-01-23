Avrupa Birliği'nden "Zeytin Dalı Harekatı"ıyla ilgili açıklama geldi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini "endişeliyiz" dedi. Türkiye ise Zeytin Dalı Harekatı'nı Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde anlatmaya hazırlanıyor.

Avrupa Birliği, Türk Silahlı Kuvetleri'nin Afri'nde terör örgütlerine karşı yürüttüğü harekata dair ilk açıklamayı yaptı.



AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, harekatla ilgili görüşlerini açıkladı. Harekattan iki nedenden dolayı endişe duyduklarını belirtti.



AB'DEN AFRİN AÇIKLAMASI

"Birincisi insani nedenler. İnsani yardımların ulaştığından ve sivil halkın operasyondan etkilenmediğinden emin olmalıyız. Alandaki herhangi bir askeri operasyonun IŞİD karşıtı olduğundan da emin olmalıyız. Beni endişeye sevk eden diğer husus ise askeri operasyonlar Cenevre'deki görüşmelerin sürmesini olumsuz etkileyebilir."



Mogherini ve AB Bakanı Ömer Çelik hafta içerisinde Brüksel'de bu konuyu görüşecekler.



Öte yandan Türkiye de Afrin harekatını Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde anlatacak.



Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Grubu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, aralarında HDP'lilerin de bulunduğu Birleşik Sol Grup üyelerinin Afrin gündemli acil toplanma girişimini engellediklerini söyledi. Kılıç, harekatın amacının en iyi bir şekilde Avrupa Konseyi üyesi 47 ülkenin parlamenterlerine anlatacaklarını ifade etti.



AKPM TOPLANTISI

"Biz yaptığımız harekatın ne kadar doğru olduğunu zaten biliyoruz. Tüm dünya da artık kabul etmiş durumda. Biz bu sayede, Cumhurbaşkanımızın da bugün belirttiği gibi, bölgedeki Kürt halkına karşı veya Suriye’nin toprak bütünlüğüne karşı bir girişimimizin söz konusu olmadığını, aksine onların da orada teröristlere karşı güvenliğini sağlamak amacıyla bulunduğumuzu anlatmış olacağız."



Zeytin Dalı Harekatı, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde Çarşamba günkü genel görüşmede ele alınacak. Böylece Harekat "ilk ağızdan" anlatılmış ve detaylandırılmış olacak.





ulusal.com.tr