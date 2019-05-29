Avrupa Birliği Türkiye Raporu'nu açıkladı... Raporda; Kıbrıs meselesinden ekonomiye Türkiye'yi hedef alan açıklamalar yer aldı. Türkiye ile yürütülen üyelik müzakereleri ile ilgili ise "Yeni fasıl açılmayacağı" vurgulandı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, raporu eleştirdi AB'nin ifadelerinin "Tutarsız" olduğunu vurguladı. "Rapor, AB'nin varoluşsal krizlerini yansıtıyor" dedi.

Avrupa Birliği Genişleme Raporu açıklandı. Komisyonun Türkiye Raporu'nda, Türkiye hedef alındı.



Raporda Türkiye'nin Avrupa Birliği'nden uzaklaşmaya devam ettiği, yargı bağımsızlığında sıkıntılar olduğu, ekonomik kurumların bağımsızlığına ilişkin ise kaygıların derinleştiği belirtildi.



Ayrıca Kıbrıs meselesi ve Doğu Akdeniz'le ilgili de Türkiye'yi karşıtı ifadeler yer aldı. İlgili rapora Ankara'dan yanıt gecikmedi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı,"ABTürkiye’deki mevcut durumu doğru tespit edememektedir” dedi.



2005 yılında başlayan Avrupa Birliği Müzakareleri, Türkiye'nin önüne gerek Kıbrıs sorunu gerekse üye ülkelerin siyasi engellemeleri getirilerek ile zora sokuldu. Kaymakcı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin tek taraflı açtığı fasılları ve engellemeleri hatırlattı.



Kaymakcı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan tezlerini savunan iddialara yanıt verdi.



Türkiye'nin uluslararası hukuka uygun davrandığını ve KKTC ve Türkiye'nin meşru haklarını koruduğunu belirten Dışişleri Bakan Yardımcısı, AB'ye sağduyu çağrısı yaptı. "Tek taraflı bakış Doğu Akdeniz'i tehlikeye atar. Rapordaki Rum tezleri sorunu çözmez. AB, Kıbrıs sorununu AB'ye ithal ederek hata yapmıştır" dedi.





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