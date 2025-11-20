Avrupa devlerini geride bıraktı: Yarışmanın tek Türk firması ödülü kazandı

Avrupa çapından birçok köklü şirketin katıldığı prestijli 'The Rewards 2025' ödüllerinde, tek Türk firması olarak yer alan Datassist, önemli bir başarıya imza attı. Şirket, küresel ölçekteki rekabette sıyrılarak 'Çeşitlilik ve Kapsayıcılık' kategorisinde ödülü Türkiye'ye kazandırdı.

Aynı yarışmada, şirketin kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Nazmiye Uça da iş dünyasında kadın liderliğini güçlendiren duruşu ve çalışmalarıyla 'Woman of the Year' kategorisinde finale kalmayı başardı.

Tüm çalışanlarına eşit fırsatlar sunma stratejisini temel bir öncelik olarak benimsemesiyle tanınan Datassist, bu uluslararası ödülü almayı hak etti. Firma ayrıca, törenin diğer önemli kategorileri olan 'Best Reward Strategy' ve 'Woman of the Year' alanlarında da finalistler arasında yer almayı başardı.

EŞİT FIRSAT STRATEJİSİ ÖDÜLÜ GETİRDİ

19 Kasım 2025 Çarşamba günü Londra'da gerçekleştirilen ödül töreninin ardından açıklama yapan Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Nazmiye Uça, duyduğu memnuniyeti dile getirdi: "Datassist’in bu ödülü kazanması, her sesin değerli olduğu ve her yeteneğin gelişebileceği kapsayıcı bir çalışma ortamı yaratma konusundaki uzun vadeli taahhüdünü bir kez daha ortaya koyuyor. Şirket, tüm çalışanlarına eşit fırsatlar sunmayı ve farklılıkları bir güç olarak kullanmayı stratejik bir öncelik olarak benimsiyor. Bunun ödüllendirilmesi de bizleri mutlu etti."

“BEST REWARD STRATEGY” KATEGORİSİNDE DE FİNALİST

Firmanın başarıları bununla sınırlı kalmadı. Datassist, çalışan deneyimini iyileştiren inovatif sistemleriyle “Best Reward Strategy” kategorisinde de finalistler arasında yer aldı.

Bordro yönetimini yalnızca operasyonel bir süreç olarak değil, şirketlere stratejik değer katan bir alan olarak konumlandıran Datassist; şeffaf, adil ve veriye dayalı ödüllendirme çözümleri ile işveren markalarına katkı sağladığı gerekçesiyle bu kategoride finale kaldı.

YILIN KADINI KATEGORİSİNDE İNGİLİZ RAKİPLERİN ARASINDA

İngiliz finalistlerin yoğunlukta olduğu 'Woman of the Year' (Yılın Kadını) kategorisinde, Türkiye'den Ayşe Nazmiye Uça yer aldı. Uça, insan kaynakları ve bordro yönetimi sektöründeki stratejik yaklaşımıyla finalist oldu. Finalistlik gerekçeleri arasında; bordro ve yan haklar sistemini stratejik avantaja dönüştüren yaklaşımı, Datassist ile geliştirdiği sürdürülebilir ve ölçülebilir ödüllendirme çözümleri ve insan odaklı şeffaf bakış açısı gösterildi.

Ayşe Nazmiye Uça, aynı zamanda 2025 yılında iş dünyasının prestijli listesi olan “100 Female Founders” listesinde 17. sırada yer almıştı.