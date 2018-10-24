Göçmenlerin yaşadığı dram denizde ve karada devam ediyor. Ege'deki göçmen facialarına sık sık haberlerimizde yer veriyoruz. Kışın gelmesiyle birlikte Avrupa'daki sınır kapılarında bekleyen göçmenler soğuk havayla mücadele etmeye başladı. Göçmenler dün gece Hırvatistan sınır kapısına yüklenince güvenlik güçleriyle arbede yaşandı. Yaralananlar oldu…

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yüzlerce göçmenin Avrupa'daki çilesi devam ediyor. Soğukta bekleyen insanların Bosna Hersek sınırındaki barikatı aşarak Hırvatistan'a yönelmesi üzerine arbede yaşandı.



AB'nin 2016'da Batı Balkan rotasını kapatmasının ardından Avrupa ülkelerine ulaşmak için alternatif güzergâhlar arayan göçmenler Hırvatistan sınırına dayandı.



Yılbaşından itibaren yoğun bir şekilde Bosna Hersek'e yönelen göçmenlerin Hırvatistan sınırına yakın şehirlerdeki bekleyişi devam ediyor.



Yüzlerce göçmen dünden itibaren Maljevac Sınır Kapısı'nda kamp kurdu. Geceyi çadırlarda geçiren sığınmacılar, sabah saatlerinde sınırdaki polis barikatını aşarak Hırvatistan sınırına yöneldi. Göçmenler ile emniyet güçleri arasında arbede yaşandı.Arbede esnasında bazı göçmenleryaralandı.



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